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हेल्थ टिप: पानी पीने के तुरंत बाद क्यों आती है पेशाब? ये हो सकती हैं वजहें
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Tue, 25 Aug 2026 03:35 PM IST
सार
Frequent Urination Causes: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पानी पीते ही तुरंत बाथरूम की तरफ भागते हैं तो ये लेख आपके काम का है। यहां हम आपको बताएंगे इसकी वजह....
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पानी पीते ही क्यों लगती है पेशाब?
- फोटो : AI
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Frequent Urination Causes: कुछ लोगों को पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही पेशाब लगने लगती है, जबकि कुछ लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पानी पीते ही तुरंत बाथरूम की तरफ भागते हैं, तो यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है।
अगर यह स्थिति आपके साथ भी बार-बार होती है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। यहां इस लेख में हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। ताकि आप समय रहते अपना ध्यान रख सकें।
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पानी पीते ही क्यों लगती है पेशाब?
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पानी पीते ही पेशाब क्यों आती है?
पानी पीने के तुरंत बाद पेशाब आने का मतलब यह नहीं है कि अभी-अभी पिया गया पानी तुरंत पेशाब बनकर बाहर निकल गया। अगर ब्लैडर पहले से आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो पानी पीने के बाद पेशाब करने की इच्छा जल्दी महसूस हो सकती है। इसके अलावा शरीर में पानी की मात्रा, मौसम, शारीरिक गतिविधि और दिनभर में लिए गए तरल पदार्थ भी पेशाब की आवृत्ति को प्रभावित करते हैं।
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चाय-कॉफी भी हो सकती है वजह
अगर आप दिनभर में ज्यादा चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या दूसरे कैफीन वाले पेय लेते हैं, तो बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। कैफीन पेशाब बढ़ाने के साथ ब्लैडर को अधिक सक्रिय कर सकता है, जिससे अचानक और बार-बार पेशाब लग सकती है।
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कब हो सकता है डायबिटीज का संकेत?
अगर बार-बार पेशाब आने के साथ बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लगातार थकान रहती है, नजर धुंधली होती है या बिना वजह वजन कम हो रहा है, तो ब्लड शुगर की जांच कराना जरूरी हो सकता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आ सकती है।
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UTI भी हो सकता है कारण
बार-बार पेशाब आने के साथ पेशाब करते समय जलन या दर्द, पेशाब में तेज गंध, पेट के निचले हिस्से में दर्द या बुखार हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी UTI की संभावना हो सकती है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
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