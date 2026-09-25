फेफड़ा दिवस: दुनिया में हर छठी मौत का कारण हैं फेफड़ों की बीमारियां, कहीं आप भी न हो जाएं शिकार?

1 of 4 फेफड़ों की बीमारियां और उनके खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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हमारे शरीर में कई ऐसे काम हैं जो निरंतर चलते रहते हैं पर आमतौर पर उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सांस लेना भी ऐसी ही प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है। ये शरीर का सबसे सामान्य काम लगता है, लेकिन यही काम जब मुश्किल होने लगे तो जिंदगी की रफ्तार बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की बढ़ती बीमारियों की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) और फोरम ऑप इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज जैसे संगठनों के डेटा के अनुसार, दुनियाभर में सांस और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है।



यूरोपियन लंग्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में होने वाली कुल मौतों में से लगभग हर छठी मौत फेफड़ों की बीमारियों के कारण होती है। इसका बड़ी संख्या में वे लोग भी शिकार देखे जा रहे हैं जिनकी उम्र बहुत कम है।



आज वर्ल्ड लंग्स डे है, फेफड़ों की सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा-सीओपीडी, टीबी और निमोनिया जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों के बारे में अलर्ट करने के उद्देश्य से हर साल 25 सितंबर को ये खास दिन मनाया जाता है। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी)लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। अब सवाल ये है कि फेफडों की सबसे कॉमन बीमारियां कौन सी हैं जिनके कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है?

2 of 4 फेफड़ों की बढ़ती बीमारियां - फोटो : Amarujala.com/AI

फेफड़ों की बढ़ती बीमारियां



अमर उजाला से बातचीत में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ गौरव चतुर्वेदी बताते हैं, फेफड़ों की बीमारियों के लिए सिर्फ धूम्रपान ही जिम्मेदार नहीं है। चूल्हे का धुआं, प्रदूषण और जहरीली हवा के साथ काम की जगह पर उड़ने वाली धूल-रसायन भी धीरे-धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

अस्थमा से लेकर सीओपीडी, निमोनिया, फेफड़ों के कैंसर और टीबी तक कई बीमारियां सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

इनमें कुछ बीमारियां लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं, जबकि कुछ संक्रमण तेजी से गंभीर हो सकते हैं। आइए फेफड़ों की बीमारियों के 'बिग-फाइब' के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही होती है।

3 of 4 फेफड़ों की बीमारियां - फोटो : Adobe Stock

फेफड़ों की ‘बिग फाइव’ बीमारियां



इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज ने फेफड़ों की पांच ऐसी बड़ी बीमारियों के बारे में बताया है, जो दुनियाभर में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों और मौत का सबसे बड़ा कारण मानी जाती हैं। इन्हें ‘बिग फाइव’ यानी फेफड़ों की पांच प्रमुख बीमारियां कहा जाता है।



अस्थमा

अस्थमा फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें सांस की नलियों में सूजन और संकुचन के कारण होती है, इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। दुनिया में 35 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। यह बीमारी बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है।

क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी

सीओपीडी फेफड़ों की एक धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। इसमें सांस की नलियों में रुकावट पैदा होती है और हवा का अंदर-बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण लगातार सांस फूलने और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यह दुनिया में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है और हर साल 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इससे होती है।

सांस की नली और फेफड़ों में होने वाले संक्रमण

इनमें निमोनिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। निमोनिया में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अकेले निमोनिया से हर साल 24 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इसका असर खास तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ता है।

फेफड़ों का कैंसर

फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे आम कैंसर में शामिल है और कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इससे हर साल करीब 18 लाख लोगों की जान जाती है।

ट्यूबरकुलोसिस

ट्यूबरकुलोसि यानी टीबी हवा के जरिए फैलने वाला एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग टीबी की चपेट में आते हैं, जबकि करीब 14 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

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4 of 4 फेफड़ों की बीमारियों के खतरे - फोटो : Adobe stock