ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे रखें: डायबिटीज में क्यों जरूरी है सही खान-पान? जानें प्लेट में किन चीजों को दें जगह

1 of 5 डायबिटीज में क्यों जरूरी है सही खान-पान? - फोटो : AI

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Why a Healthy Diet Matters for Diabetes: डायबिटीज आज एक आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, लेकिन इसे कंट्रोल करने में सिर्फ दवाओं की ही भूमिका नहीं होती। सही खान-पान और संतुलित डाइट भी ब्लड शुगर को मैनेज करने का अहम हिस्सा है। डायबिटीज में व्यक्ति क्या खाता है, कितनी मात्रा में खाता है और भोजन के बीच कितना अंतर रखता है, इन सभी बातों का ब्लड ग्लूकोज पर असर पड़ सकता है।



खासतौर पर ज्यादा चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का सेवन ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और डायबिटीज की दवा या इंसुलिन लेने वाले लोगों को अपनी डाइट में बड़े बदलाव डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से करने चाहिए। ऐसे में आइए समझते हैं कि डायबिटीज में खान-पान इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

डायबिटीज आज एक आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, लेकिन इसे कंट्रोल करने में सिर्फ दवाओं की ही भूमिका नहीं होती। सही खान-पान और संतुलित डाइट भी ब्लड शुगर को मैनेज करने का अहम हिस्सा है। डायबिटीज में व्यक्ति क्या खाता है, कितनी मात्रा में खाता है और भोजन के बीच कितना अंतर रखता है, इन सभी बातों का ब्लड ग्लूकोज पर असर पड़ सकता है।

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डायबिटीज में खान-पान का कितना महत्व है?



डायबिटीज में शरीर ब्लड ग्लूकोज को सामान्य तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए भोजन का चुनाव और उसकी मात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक संतुलित डाइट ब्लड शुगर को मैनेज करने के साथ-साथ वजन, ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में भी मदद कर सकती है।



1. ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद



कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ता है। इसलिए डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी और मात्रा दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प हो सकते हैं।



2. मीठे और रिफाइंड फूड पर रखें नजर



मिठाई, मीठे पेय, शुगर वाली ड्रिंक्स और ज्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन ब्लड शुगर मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकता है। इसलिए इनका सेवन सीमित रखना बेहतर माना जाता है।





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3. फाइबर क्यों है जरूरी?



सब्जियां, दालें, फल और साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। इससे ओवरईटिंग और अनावश्यक स्नैकिंग को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।



4. प्रोटीन और हेल्दी फैट भी जरूरी



डायबिटीज डाइट का मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम करना नहीं है। दाल, बीन्स, अंडे, मछली, कम फैट वाले डेयरी विकल्प, नट्स और बीज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ संतुलित भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार मात्रा अलग हो सकती है।





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5. खाने की मात्रा और समय भी महत्वपूर्ण



सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। कितनी मात्रा में और किस समय खा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर इंसुलिन या कुछ डायबिटीज की दवाएं लेने वाले लोगों को भोजन छोड़ने या डाइट में अचानक बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।





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