जानना जरूरी: विटामिन-बी12 की कमी में शरीर दे सकता है ऐसे अजीब संकेत, बस कमजोरी मानकर न करें इग्नोर

1 of 4 विटामिन बी-12 की कमी का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी के कारण लोगों में कई तरह की पोषक तत्वों की कमी बढ़ती जा रही है। कम उम्र में ही लोगों में विटामिन-डी और विटामिन बी-12 की कमी का शिकार हो रहे हैं। विटामिन-बी12 की कमी को अक्सर कमजोरी या खून की कमी से जोड़कर देखा जाता है लेकिन इसका असर शरीर के कई हिस्सों पर पड़ सकता है। लगातार थकान, जीभ में जलन या इसके रंग में बदलाव, हाथ-पैर में झनझनाहट और सुन्नपन जैसे लक्षण भी बी-12 की कमी के संकेत हो सकते हैं। समस्या यह है कि शुरुआत में इन लक्षणों को लोग सामान्य थकान समझकर टाल देते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, जिन लोगों में विटामिन-12 बहुत कम रहता है उनमें समय के साथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज का भी खतरा हो सकता है, इसलिए समय रहते अपने लक्षणों को पहचानना और इलाज कराना बहुत जरूरी है।



आइए जानते हैं कि बी-12 की कमी में ऐसी कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं जिसे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं?

2 of 4 हाथों में झनझनाहट की समस्या - फोटो : Freepik.com

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र से जुड़े बदलाव भी हो सकते हैं। हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण एनीमिया के बिना भी दिखाई दे सकते हैं।



विटामिन-बी12 शरीर में लंबे समय तक जमा रह सकता है, इसलिए इसकी कमी के लक्षण तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं है। कई बार समस्या बनने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए बार-बार ऐसे लक्षण दिखें तो केवल कमजोरी मानकर नजरअंदाज करने के बजाय कारण की जांच कराना जरूरी है।



हाथ-पैर में झनझनाहट और सुन्नपन होना सबसे आम

विटामिन बी12 शरीर के तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर हाथों और पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या अजीब तरह की संवेदना महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में चलने या संतुलन बनाए रखने में भी परेशानी हो सकती है।

अगर लगातार हाथ-पैर सुन्न पड़ते हैं या झनझनाहट बनी रहती है तो इसे सिर्फ कमजोरी समझकर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

3 of 4 जीभ का रंग बदल तो नहीं रहा - फोटो : freepik.com

जीभ में बदलाव भी हो सकते हैं संकेत

विटामिन-बी12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का खतरा रहता है। इसके कारण थकान, कमजोरी और त्वचा में पीलापन जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है।

जीभ में सूजन या जलन और जीभ का असामान्य रूप से चिकना दिखना भी कई बार बी12 की कमी से जुड़ा हो सकता है। अगर लगातार थकान के साथ ऐसे लक्षण मौजूद हैं तो इसपर गंभीरता से ध्यान दें और इलाज कराएं।

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4 of 4 थकान-कमजोरी की समस्या - फोटो : Freepik.com