सावधान: शरीर फूला-फूला दिखना हर बार मोटापा नहीं, कहीं आपमें लिवर या किडनी की बीमारी तो नहीं?

1 of 4 मोटापा और सूजन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि आप मोटे हो गए हैं, पैर-हाथ और चेहरा पहले से भरा-भरा और मोटा लग रहा है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मोटा दिखना हर बार मोटापा हो ये जरूरी नहीं है, कई बार शरीर में सूजन की समस्या के कारण भी आपका शरीर इस तरह से भरा-भरा दिख सकता है। यहां समझना जरूरी है कि शरीर का वजन बढ़ना और शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना एक ही बात नहीं है।



हाथ-पैर, टखने, चेहरा या पेट पहले से ज्यादा फूला हुआ दिखाई देता है तो लोग इसे वजन बढ़ने की दिक्कत समझ लेते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये शरीर में अतिरिक्त तरल जमा होने यानी एडिमा का संकेत भी हो सकता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है?

2 of 4 शरीर में सूजन बढ़ने की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर में सूजन कई बार लंबे समय तक एक ही जगह बैठे या खड़े रहने, ज्यादा नमक खाने या कुछ दवाओं के कारण हो सकता है। वहीं कई बार ये किडनी-लिवर, हृदय, नसों की समस्या या संक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं का संकेत भी माना जाता है। इसलिए अचानक आई एक पैर में सूजन, दर्द या सांस फूलने जैसी समस्या को सिर्फ मोटापा मानने की भूल न करें।



मोटापा और सूजन में अंतर समझें



मोटापे में शरीर का वजन और शरीर की चर्बी बढ़ती है, जबकि एडिमा में शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल जमा हो जाता है। सूजन खासतौर पर पैरों, टखनों और पंजों में दिखाई दे सकती है। त्वचा खिंची हुई या चमकदार लग सकती है और कुछ मामलों में दबाने पर गड्ढा भी बन सकता है।

वैसे तो हर बार सूजन गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती। लेकिन अगर ये लगातार बनी रहती है और बढ़ रही है तो डॉक्टर से कारणों को पता कराना जरूरी है।

3 of 4 लिवर की बीमारियों में सूजन की समस्या - फोटो : Adobe Stock

किडनी-लिवर जैसी बीमारियों के कारण दिक्कत



शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ने पर भी सूजन हो सकती है। नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार, किडनी-लिवर और हृदय से जुड़ी समस्याएं भी एडिमा का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में दवाएं, थायरॉयड की बीमारी और नसों से जुड़ी दिक्कतें भी सूजन पैदा कर सकती हैं। इसीलिए सूजन के साथ दूसरे संकेतों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

सूजन की दिक्कतों के साथ पेशाब में बदलाव, सांस फूलने, अत्यधिक थकान जैसी दिक्कतें गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती हैं जिसमें डॉक्टर से मदद लेना जरूरी हो जाता है।

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4 of 4 सूजन के कारणों को जानिए - फोटो : freepik