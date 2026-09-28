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आयरन रिच फूड: ये चीजें शरीर में बढ़ा सकती हैं खून! आज ही से डाइट में शामिल करें ये आयरन से भरपूर चीजें

Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST
सार

How to Naturally Increase Hemoglobin Levels: महिलाओं के शरीर में खून की कमी होना बेहद आम बात है। लेकिन आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके खूब बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। 

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महिलाओं के शरीर खून की कमी दूर करेंगी ये चीजें - फोटो : AI
How to Naturally Increase Hemoglobin Levels: महिलाओं में कमजोरी, थकान, चक्कर या सांस फूलने जैसी समस्या कई बार शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया से जुड़ी हो सकती है। आयरन की कमी एनीमिया का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। खासकर पीरियड्स के दौरान अधिक रक्तस्राव होने वाली महिलाओं में शरीर में आयरन की कमी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में रोजाना की डाइट में आयरन से भरपूर चीजों को शामिल करना जरूरी हो जाता है।


आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल की जा सकती हैं, जो शरीर को पर्याप्त आयरन देने में मदद करती हैं। इस लेख में जानते हैं महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी पूरी करने और हीमोग्लोबिन को सामान्य रखने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में।
 
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महिलाओं के शरीर खून की कमी दूर करेंगी ये चीजें - फोटो : AI
 महिलाओं में खून की कमी क्यों होती है?

 महिलाओं में आयरन की कमी के कई कारण हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान अधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था के दौरान आयरन की बढ़ी हुई जरूरत, डाइट में आयरन की कमी और शरीर में आयरन का ठीक से अवशोषण न होना इसके प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं। लगातार आयरन की कमी होने पर एनीमिया की समस्या हो सकती है। इसके कारण थकान, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

 
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महिलाओं के शरीर खून की कमी दूर करेंगी ये चीजें - फोटो : AI
 आयरन से भरपूर कौन सी चीजें खाएं?

 पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

 पालक, सरसों का साग और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल किया जा सकता है। इनमें आयरन के साथ कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

 चना और राजमा

 चना, छोले, राजमा और अन्य बीन्स आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए ये डाइट में आयरन शामिल करने के अच्छे विकल्प हो सकते हैं।

 
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महिलाओं के शरीर खून की कमी दूर करेंगी ये चीजें - फोटो : AI
मसूर और दूसरी दालें

 मसूर, मूंग और अन्य दालों में भी आयरन पाया जाता है। रोजाना संतुलित मात्रा में दाल का सेवन शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।

 तिल और बीज

 तिल, कद्दू के बीज और कुछ अन्य बीजों में भी आयरन पाया जाता है। इन्हें सीमित मात्रा में सलाद, नाश्ते या भोजन के साथ लिया जा सकता है।

नॉन-वेज खाने वाले लोगों के लिए

 मांस, मछली और पोल्ट्री जैसे खाद्य पदार्थ भी आयरन के स्रोत हैं। इनमें मौजूद आयरन शरीर द्वारा अपेक्षाकृत आसानी से अवशोषित किया जाता है।

 
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महिलाओं के शरीर खून की कमी दूर करेंगी ये चीजें - फोटो : AI
सिर्फ डाइट से हमेशा दूर नहीं होती खून की कमी

 अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन काफी कम है या शरीर में आयरन की गंभीर कमी है, तो केवल खान-पान में बदलाव पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में डॉक्टर आयरन की दवा या अन्य उपचार की सलाह दे सकते हैं। इसलिए बिना जांच के लंबे समय तक आयरन सप्लीमेंट लेना सही नहीं है।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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