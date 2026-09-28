अलर्ट: बुखार डेंगू जैसा लेकिन बीमारी कुछ और, डेंगू से मिलते-जुलते लक्षणों वाली इन बीमारियों को भी जानिए

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस और कुछ दूसरी संक्रमण वाली बीमारियां भी डेंगू जैसी दिखाई दे सकती हैं। कई मामलों में शुरुआती लक्षण इतने मिलते-जुलते होते हैं कि केवल लक्षण देखकर बीमारी की सही पहचान करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि तेज बुखार होने पर खुद से डेंगू मान लेना या बिना जांच के इलाज शुरू कर देना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि और किन बीमारियों में डेंगू जैसी दिक्कतें हो सकती हैं? चिकनगुनिया में भी होता है जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया और डेंगू दोनों मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं और इनके शुरुआती लक्षण भी एक जैसे हो सकते हैं।

लेप्टोस्पायरोसिस की समस्या



कई बार डेंगू की ही तरह के लक्षण लेप्टोस्पायरोसिस रोग में भी दिखाई दे सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो दूषित पानी या मिट्टी के माध्यम से इंसानों और जानवरों में फैलता है। इसमें भी डेंगू की तरह बुखार, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और आंखों में लालिमा जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए केवल बुखार देखकर डेंगू की दवा नहीं शुरू करनी चाहिए।





कब जाएं डॉक्टर के पास?



अगर तेज बुखार के साथ लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द, खून आने और अत्यधिक कमजोरी जैसी दिक्कतें हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या भ्रम जैसी समस्या हो तो इसे सामान्य बुखार मानकर घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए।



डेंगू की पहचान के लिए खून की जांच जरूरी है। कुछ मामलों में एक से ज्यादा संक्रमण भी हो सकते हैं, जैसे डेंगू-मलेरिया की बीमारी कई लोगों को एक साथ हो सकती है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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