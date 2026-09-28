जानना जरूरी: बार-बार पड़ जाते हैं बीमार? कहीं ये जिंक की कमी के कारण तो नहीं

1 of 5 जिंक की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए हमें रोजाना ऐसे आहार की जरूरत होती है, जिनसे आवश्यक अधिकतर पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। सेहत की बात आने पर अक्सर हम सभी के दिमाग में सबसे पहले प्रोटीन, विटामिन सी-डी और फाइबर का ख्याल आता है, पर मिनरल्स को अनदेखा कर दिया जाता है। मिनरल्स की हमें भले ही कम मात्रा में जरूरत होती है, पर ये शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी सेहत के लिए जिंक भी बहुत जरूरी है।



जिंक शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव भरने, वृद्धि और विकास जैसी कई प्रक्रियाओं में मदद करता है। हालांकि जब लंबे समय तक हमें पर्याप्त जिंक नहीं मिल पाता या किसी बीमारी के कारण इसका अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता, तब कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।



जिंक की गंभीर कमी से इम्युनिटी बेहद कमजोर हो जाती है और आप बार-बार बीमार पड़ने लग जाते हैं।

2 of 5 जिंक सेहत के लिए जरूरी - फोटो : Adobe Stock

जिंक की कमी का खतरा



जिंक की कमी के संकेत कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं में भी दिखाई दे सकते हैं। आपकी भूख कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, घाव देर से भरता है और स्वाद या गंध में बदलाव भी महसूस हो सकता है। बच्चों में इसका असर उनके शारीरिक विकास पर भी पड़ सकता है। पहले से ही पाचन संबंधी समस्याओं के शिकार, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जिंक की कमी का जोखिम दूसरों की तुलना में ज्यादा देखा जाता है।



आइए जानते हैं कि कहीं आपमें भी तो जिंक कम नहीं हो गया है?

3 of 5 बाल झड़ने के कारण - फोटो : Adobe stock

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4 of 5 इम्युनिटी कमजोर होने की समस्या - फोटो : Freepik.com

इम्युनिटी की समस्या



जिंक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। ऐसे में इसकी कमी होने पर घाव भरने में देरी हो सकती है और शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। बच्चों में बार-बार संक्रमण होना, विकास में कमी और भूख कम होना भी जिंक की कमी से जुड़े संकेत हो सकते हैं।

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5 of 5 जिंक के लिए आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com