हेल्थ अलर्ट: नमक खाना बिल्कुल कम कर देने से क्या होता है? जानिए लो सोडियम लेवल कितना खतरनाक

1 of 4 लो बीपी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



खान-पान की जिन चीजों को सेहत के लिए सबसे नुकसानदायक माना जाता है, नमक और चीनी उनमें शीर्ष पर है। ज्यादा चीनी वाली चीजें शरीर में कैलोरी बढ़ाती हैं और ब्लड शुगर बढ़ने का कारण बन सकती है, जबकि ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडिम का स्तर बढ़ता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है।



ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि खाने में नमक कितना होना चाहिए? खासकर हाई ब्लड प्रेशर, दिल और किडनी की बीमारी वाले लोगों को नमक कम से कम खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोडियम को जरूरत से ज्यादा कम कर देना भी शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है?



शरीर में लो सोडियम की दिक्कत कई प्रकार की समस्याओं का खतरा बढ़ाने वाली हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि इससे आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं?

2 of 4 खून में सोडियम की कमी का खतरा - फोटो : Freepik.com

लो सोडियम की समस्या के बारे में जानिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, सोडियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, नसों तक संदेश पहुंचाने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसकी अधिकता और कमी दोनों ही सेहत के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती है।

ज्यादा सोडियम जहां ब्लड प्रेशर बढ़ाने समेत हार्ट और किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है, वहीं सोडियम की कमी होने पर भी शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है।

बुजुर्गों, कुछ प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे लोगों में इसके कारण चक्कर आने से लेकर, बेहोशी, भ्रम और कई अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं।

3 of 4 चक्कर आने की समस्या - फोटो : Adobe Stock

सोडियम की सामान्य मात्रा क्या है?

आम तौर पर खून में सोडियम का स्तर 136 से 144 एमईक्यू/लीटर के आसपास रहना सामान्य माना जाता है। 125-129 के स्तर को मध्यम और 125 से कम को गंभीर समस्या माना जाता है। लो सोडियम से शरीर की कोशिकाओं में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर स्थितियों में इसका असर दिमाग पर पड़ सकता है।





सोडियम लो होना कितना खतरनाक



शरीर में सोडियम कम होने की बात सुनते ही कई लोग इसे सिर्फ नमक की कमी समझ लेते हैं, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। सोडियम लो होने की समस्या को हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है।

वैसे तो लो सोडियम की समस्या ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षणों वाली होती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा या तेजी से लो होना दिमाग और नसों को प्रभावित कर सकता है।

शुरुआत में लो सोडियम के कारण सिरदर्द, कमजोरी और मितली जैसी समस्या हो सकती है।

वहीं खून में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम होने के कारण दौरे पड़ने और कन्फ्यूजन से लेकर झटके आने तक की दिक्कतें हो सकती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 लो सोडियम में लें डॉक्टरी सलाह - फोटो : Adobe stock