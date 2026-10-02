सेहत की बात: नींद के दौरान शरीर में क्या-क्या होता है, जानते हैं आप? दिमाग 24 घंटे रहता है एक्टिव

1 of 4 नींद क्यों जरूरी है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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अगर आपसे कोई पूछे कि सोने का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये शरीर के आराम का समय होता है। दिनभर की थकान के बाद बिस्तर पर जाते ही आंखें बंद होती हैं और लगता है कि अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन असलियत ऐसा बिल्कुल नहीं होता।



जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा शरीर काम कर रहा होता है। शरीर के अंदर कई जरूरी काम तेजी से चल रहे होते हैं। दिमाग दिनभर मिली जानकारी को व्यवस्थित करता है, शरीर की कोशिकाएं खुद को दुरुस्त करने में जुट जाती हैं और हार्मोन से लेकर इम्यून सिस्टम तक कई प्रक्रियाएं अपना काम करती रहती हैं। यही वजह है कि पर्याप्त और अच्छी नींद को शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।



लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोते समय शरीर के अंदर होता क्या है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 अच्छी नींद क्यों जरूरी - फोटो : Freepik.com

अच्छी नींद सभी के लिए जरूरी



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी वयस्कों के लिए रात में 7-9 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है। ये सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए ही नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के लिए भी है जिसके लिए अच्छी नींद को जरूरी माना जाता है।

जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय दिमाग, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और शरीर के कई दूसरे हिस्से अपना काम जारी रखते हैं।

रात के दौरान शरीर अलग-अलग चरणों से गुजरता है और हर चरण का अपना काम होता है।

कभी दिमाग दिनभर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, कभी शरीर की मरम्मत से जुड़े काम तेज होते हैं और कभी सपनों से जुड़ी गतिविधियां बढ़ती हैं।

यही वजह है कि नींद पूरी होने के बाद हम सिर्फ थकान से बाहर नहीं आते, बल्कि हमारा दिमाग और शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है।

3 of 4 नींद के दौरान ब्रेन में क्या होता है? - फोटो : Adobe stock

नींद में भी दिमाग करता रहता है काम



सोते समय दिमाग पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता। रात में नींद के नॉन-आरईएम और आरईएम चरण बार-बार आते हैं। आम तौर पर एक चक्र करीब 80 से 100 मिनट का होता है और रात में कई चक्र पूरे होते हैं।

गहरी नींद यानी नॉन-आरईएम के तीसरे चरण में शरीर की धड़कन और सांस धीमी होती है और शरीर मरम्मत तथा ऊर्जा बहाली से जुड़े काम करता है। वहीं आरईएम नींद में दिमाग काफी सक्रिय रहता है और सपने अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।

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4 of 4 अच्छी नींद सेहत के लिए जरूरी - फोटो : adobe stock