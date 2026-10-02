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सेहत की बात: नींद के दौरान शरीर में क्या-क्या होता है, जानते हैं आप? दिमाग 24 घंटे रहता है एक्टिव

Fri, 02 Oct 2026 06:29 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Fri, 02 Oct 2026 06:29 PM IST
सार

नींद के दौरान भी हमारा शरीर सोता नहीं है। दिमाग याददाश्त और सीखने से जुड़े काम करता है, गहरी नींद में शरीर की मरम्मत होती है और हार्मोन रिलीज होते हैं। यही कारण है कि सभी लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर नींद लेने की सलाह दी जाती है।

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What Happens Inside Your Body During Sleep Why Sleep Is More Than Just Rest
नींद क्यों जरूरी है? - फोटो : Amarujala.com/AI

अगर आपसे कोई पूछे कि सोने का मतलब क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये शरीर के आराम का समय होता है।  दिनभर की थकान के बाद बिस्तर पर जाते ही आंखें बंद होती हैं और लगता है कि अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन असलियत ऐसा बिल्कुल नहीं होता।



जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा शरीर काम कर रहा होता है। शरीर के अंदर कई जरूरी काम तेजी से चल रहे होते हैं। दिमाग दिनभर मिली जानकारी को व्यवस्थित करता है, शरीर की कोशिकाएं खुद को दुरुस्त करने में जुट जाती हैं और हार्मोन से लेकर इम्यून सिस्टम तक कई प्रक्रियाएं अपना काम करती रहती हैं। यही वजह है कि पर्याप्त और अच्छी नींद को शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोते समय शरीर के अंदर होता क्या है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।
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अच्छी नींद क्यों जरूरी - फोटो : Freepik.com

अच्छी नींद सभी के लिए जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी वयस्कों के लिए रात में 7-9 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती है। ये सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए ही नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के लिए भी है जिसके लिए अच्छी नींद को जरूरी माना जाता है।
 

  • जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय दिमाग, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और शरीर के कई दूसरे हिस्से अपना काम जारी रखते हैं। 
  • रात के दौरान शरीर अलग-अलग चरणों से गुजरता है और हर चरण का अपना काम होता है। 
  • कभी दिमाग दिनभर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, कभी शरीर की मरम्मत से जुड़े काम तेज होते हैं और कभी सपनों से जुड़ी गतिविधियां बढ़ती हैं। 
  • यही वजह है कि नींद पूरी होने के बाद हम सिर्फ थकान से बाहर नहीं आते, बल्कि हमारा दिमाग और शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है।
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नींद के दौरान ब्रेन में क्या होता है? - फोटो : Adobe stock

 नींद में भी दिमाग करता रहता है काम

सोते समय दिमाग पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता। रात में नींद के नॉन-आरईएम और आरईएम चरण बार-बार आते हैं। आम तौर पर एक चक्र करीब 80 से 100 मिनट का होता है और रात में कई चक्र पूरे होते हैं।
 

  • गहरी नींद यानी नॉन-आरईएम के तीसरे चरण में शरीर की धड़कन और सांस धीमी होती है और शरीर मरम्मत तथा ऊर्जा बहाली से जुड़े काम करता है। वहीं आरईएम नींद में दिमाग काफी सक्रिय रहता है और सपने अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।
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अच्छी नींद सेहत के लिए जरूरी - फोटो : adobe stock

दिनभर सीखी बातों को याद रखने में मदद मिलती है

नींद के दौरान दिमाग दिनभर मिली जानकारियों को व्यवस्थित करने और याददाश्त बनाने का काम करता है। यही कारण है कि नींद की कम या खराबी के कारण ध्यान केंद्रित करने, नई जानकारी समझने और चीजों को याद रखने में परेशानी हो सकती है। खासकर आरईएम और नॉन-आरईएम दोनों चरण सीखने और याददाश्त से जुड़े अलग-अलग काम करते हैं।

इन बातों को भी जानिए
 

  • गहरी नींद के दौरान शरीर में ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत से जुड़े काम होते हैं। इसी दौरान कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन शरीर के विकास के साथ मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत में भूमिका निभाता है। 
  • वैज्ञानिकों ने ग्लिम्फैटिक सिस्टम नाम की एक व्यवस्था का अध्ययन किया है, जो दिमाग से कुछ मेटाबॉलिज्म संबंधी अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करता है। 
  • रात की नींद को सिर्फ आराम का समय समझने की भूल न करें।यह शरीर के लिए मरम्मत, याददाश्त, हार्मोन और दिमागी गतिविधियों को व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण समय है।




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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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