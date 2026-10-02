किडनी हेल्थ: ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो क्या किडनी को मान सकते हैं हेल्दी? डॉक्टर से जानिए

1 of 4 खून - फोटो : Freepik.com







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किडनी शरीर का ऐसा अंग है जो लगातार खून को साफ करने का काम करती है। यही वजह है कि किडनी की सेहत को लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी हो गई है इसने किडनी की समस्याओं को काफी बढ़ा दिया है। कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से किडनी की जांच कराते रहने की सलाह देते हैं।



जब किडनी की जांच की बात आती है तो सबसे पहले क्रिएटिनिन का नाम सामने आता है। रिपोर्ट में क्रिएटिनिन नॉर्मल आया नहीं कि लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि किडनी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। क्रिएटिनिन सामान्य होना अच्छी बात जरूर है, लेकिन इससे अकेले यह साबित नहीं होता कि किडनी पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं?



कई बार किडनी की शुरुआती बीमारियों में भी क्रिएटिनिन सामान्य रह सकता है। इसलिए किडनी की सही स्थिति जानने के लिए क्रिएटिनिन के साथ कुछ दूसरी जांचें भी जरूरी हो जाती हैं।

2 of 4 क्रिएटिनिन बढ़ने से किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

क्रिएटिनिन क्या बताता है?



क्रिएटिनिन शरीर में मांसपेशियों के सामान्य काम के दौरान बनने वाला एक बेकार पदार्थ है। किडनी इसे खून से छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालती रहती है। जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होने लगती है तो खून में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। लेकिन हर बार क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब किडनी की बीमारी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

क्रिएटिनिन लेवल पर शरीर की मांसपेशियों, खान-पान और कुछ दवाओं का भी असर पड़ सकता है। मांसपेशियां अधिक होने, बहुत ज्यादा पका हुआ मांस खाने, बहुत अधिक तीव्रता वाले व्यायाम करने से भी इसका स्तर बढ़ सकता है।

3 of 4 किडनी के लिए खून की जांच - फोटो : Freepik.com

क्रिएटिनिन नॉर्मल है फिर भी हो सकती है बीमारी



नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. प्रवीण शर्मा बताते हैं, किडनी की बीमारी के शुरुआती चरणों में क्रिएटिनिन सामान्य रह सकता है। इसलिए डॉक्टर ईजीएफआर टेस्ट कराने की भी सलाह दे सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये टेस्ट बताता है कि किडनी खून को कितनी अच्छी तरह साफ कर रही है? किडनी की सही स्थिति को जानने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ मरीज की उम्र और शरीर की बनावट जैसी स्थितियों के साथ टेस्ट रिपोर्ट का आकलन करते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, क्रिएटिनिन सामान्य आना राहत की बात है, लेकिन इसे देखकर अकेले यह नहीं कहा जा सकता कि किडनी पूरी तरह स्वस्थ है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की बीमारी रही है डॉक्टर उनमें किडनी की पूरी स्थिति को जानने के लिए जरूरत के अनुसार पर दूसरे टेस्ट रिपोर्ट्स को भी देखते हैं।

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4 of 4 पेशाब की जांच - फोटो : Freepik.com