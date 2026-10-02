फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   How Many Steps walk Can Offset the Risks of Sitting Too Long latest study

सेहत की बात: ऑफिस में दिनभर बैठे रहते हैं आप? रोज कितने कदम चलने से कम हो सकता है सेहत के लिए खतरा

Fri, 02 Oct 2026 03:55 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Fri, 02 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

2026 के अध्ययन में 15,327 वयस्कों के डेटा में ज्यादा समय तक बैठे रहने के कारण कई गंभीर बीमारियों के जोखिम से मिला। लंबे समय तक बैठने से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए प्रतिभागियों ने 1700-5500 अतिरिक्त दैनिक कदमों चलने का लक्ष्य रखा। आइए जानते हैं कि इसका उन्हें क्या लाभ मिला?

विज्ञापन
How Many Steps walk Can Offset the Risks of Sitting Too Long latest study
रोज कितने कदम चलना सेहत के लिए ठीक है? - फोटो : Amarujala.com/AI

डायबिटीज हो या हाई बीपी, लिवर हो या किडनी की बीमारियां, इन सभी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी को प्रमुख कारण बताते हैं। हम दिनभर में जो कुछ भी करते हैं, जैसा भोजन करते हैं इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने की सलाह देते हैं।



ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, रास्ते में कार या बाइक, घर में सोफे पर आराम और फिर मोबाइल चलाते रहना, आजकल ज्यादातर लोगों का दिन इसी तरह गुजरता है। इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में कमी वाली दिनचर्या को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए खतरा बढ़ाने वाला मानते हैं।

समस्या ये है कि जो लोग ऑफिस में डेस्क जॉब करते हैं उन्हें लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, ऐसे में सवाल ये है कि फिर ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य जोखमों को कैसे कम कर सकते हैं? क्या रोजाना ज्यादा चलने की आदत, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण होने वाले खतरों को कम करने में मदद कर सकती है?
How Many Steps walk Can Offset the Risks of Sitting Too Long latest study
सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के नुकसान - फोटो : Freepik.com

ज्यादा देर बैठने के स्वास्थ्य जोखिम

अध्ययनों में पाया गया है कि ज्यादा समय तक बैठे रहना समय के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। इससे मोटापा बढ़ने के अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों की बीमारी, हार्ट फेलियर तक का खतरा हो सकता है।
 

  • जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनमें किडनी की बीमारी, फैटी लिवर, सीओपीडी, डिप्रेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी दिल की धड़कनों के अनियमित होने का खतरा भी अधिक हो सकता है। 
  • ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मन में अक्सर एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या लंबे समय तक बैठने से होने वाले जोखिमों को ज्यादा वॉक करके कम किया जा सकता है?
How Many Steps walk Can Offset the Risks of Sitting Too Long latest study
रोजाना वॉक करने की बनाएं आदत - फोटो : adobe stock images

अध्ययन में क्या पता चला?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाले हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए रोजाना 9-10 हजार कदम चलना अच्छा हो सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और 'नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि रोजाना शारीरिक गतिविधि करना, बैठे रहने से होने वाले खतरों को कम करने में मददगार हो सकती है।
 

  • जो लोग ज्यादा बैठ रहते हैं, उनके लिए रोजाना 2200 से ज्यादा कदम चलने से दिल की बीमारी और समय से पहले मौत का खतरा कम हो सकता है।
  •  रोजाना 4,000 से 4,500 कदम चलने से बैठे रहने वाली जीवनशैली के नुकसान को कम करने में फायदा हो सकता है।
  • रोज़ाना 9,000 से 10,000 कदम चलने को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे मौत का खतरा 39% तक और दिल की बीमारी का खतरा 21% तक कम हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
How Many Steps walk Can Offset the Risks of Sitting Too Long latest study
दिनभर बैठे रहने से भी बढ़ता है जोखिम - फोटो : Amarujala.com/AI

10 हजार कदम चलने से पूरे दिन बैठने का नुकसान खत्म हो जाएगा?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक बैठे रहने के बाद 10 हजार कदम चलने से आपके खतरे कम हो जाते हैं। 
 

  • अध्ययन में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और हार्ट फेलियर के लिए ऐसा कोई कदम स्तर नहीं मिला, जो 14 घंटे बैठे रहने से जुड़े अतिरिक्त जोखिमों को पूरी तरह खत्म कर दे। 
  • अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो लगातार बैठे रहने के बजाय बीच-बीच में उठें। थोड़ा चलें, खुद पानी लेने जाएं सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।
  • दिनभर ज्यादा चलना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ इससे स्वास्थ्य जोखिमों को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता। 




--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed