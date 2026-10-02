सेहत की बात: ऑफिस में दिनभर बैठे रहते हैं आप? रोज कितने कदम चलने से कम हो सकता है सेहत के लिए खतरा

1 of 4 रोज कितने कदम चलना सेहत के लिए ठीक है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज हो या हाई बीपी, लिवर हो या किडनी की बीमारियां, इन सभी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी को प्रमुख कारण बताते हैं। हम दिनभर में जो कुछ भी करते हैं, जैसा भोजन करते हैं इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने की सलाह देते हैं।



ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, रास्ते में कार या बाइक, घर में सोफे पर आराम और फिर मोबाइल चलाते रहना, आजकल ज्यादातर लोगों का दिन इसी तरह गुजरता है। इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में कमी वाली दिनचर्या को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए खतरा बढ़ाने वाला मानते हैं।



समस्या ये है कि जो लोग ऑफिस में डेस्क जॉब करते हैं उन्हें लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, ऐसे में सवाल ये है कि फिर ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य जोखमों को कैसे कम कर सकते हैं? क्या रोजाना ज्यादा चलने की आदत, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण होने वाले खतरों को कम करने में मदद कर सकती है?

2 of 4 सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के नुकसान - फोटो : Freepik.com

ज्यादा देर बैठने के स्वास्थ्य जोखिम



अध्ययनों में पाया गया है कि ज्यादा समय तक बैठे रहना समय के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। इससे मोटापा बढ़ने के अलावा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों की बीमारी, हार्ट फेलियर तक का खतरा हो सकता है।

जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनमें किडनी की बीमारी, फैटी लिवर, सीओपीडी, डिप्रेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी दिल की धड़कनों के अनियमित होने का खतरा भी अधिक हो सकता है।

ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मन में अक्सर एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या लंबे समय तक बैठने से होने वाले जोखिमों को ज्यादा वॉक करके कम किया जा सकता है?

3 of 4 रोजाना वॉक करने की बनाएं आदत - फोटो : adobe stock images

अध्ययन में क्या पता चला?



स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाले हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए रोजाना 9-10 हजार कदम चलना अच्छा हो सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और 'नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि रोजाना शारीरिक गतिविधि करना, बैठे रहने से होने वाले खतरों को कम करने में मददगार हो सकती है।

जो लोग ज्यादा बैठ रहते हैं, उनके लिए रोजाना 2200 से ज्यादा कदम चलने से दिल की बीमारी और समय से पहले मौत का खतरा कम हो सकता है।

रोजाना 4,000 से 4,500 कदम चलने से बैठे रहने वाली जीवनशैली के नुकसान को कम करने में फायदा हो सकता है।

रोज़ाना 9,000 से 10,000 कदम चलने को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे मौत का खतरा 39% तक और दिल की बीमारी का खतरा 21% तक कम हो सकता है।

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4 of 4 दिनभर बैठे रहने से भी बढ़ता है जोखिम - फोटो : Amarujala.com/AI