हेल्थ टिप्स: थकान और कमजोरी के पीछे मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है कारण? यहां जानिए

1 of 5 कमजोरी - फोटो : Freepik.com







Link Copied



शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऐसे आहार के सेवन की सलाह देते हैं जिससे जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। न्यूट्रिशन की बात होती ही सबसे पहले हमारे दिमाग में विटामिन्स-प्रोटीन्स का ख्याल आता है। पर क्या आप जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए हमें नियमित रूप से आहार से मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। मिनरल्स यानी खनिजों की जरूरत भले ही हमें कम मात्रा में होती है पर शरीर में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।



मैग्नीशियम ऐसी ही जरूरी मिनरल है, जो शरीर के कई कामकाज के लिए जरूरी है। पैरों में अचानक ऐंठन हुई या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ तो अक्सर लोग इसे मैग्नीशियम की कमी मान लेते हैं। लेकिन क्या मैग्नीशियम का काम सिर्फ ऐंठन रोकना है? आइए इस बारे में जानते हैं।

2 of 5 मैग्नीशियम सेहत के लिए जरूरी - फोटो : Adobe Stock

मैग्नीशियम शरीर में क्या करता है?



मैग्नीशियम शरीर की 300 से ज्यादा रासायनिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। यह नसों से संदेश पहुंचाने और मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। दिल की धड़कन सामान्य रखने, शरीर में ऊर्जा बनाने और डीएनए जैसे जरूरी पदार्थों के निर्माण में भी इसका योगदान है।

शरीर में मौजूद मैग्नीशियम का बड़ा हिस्सा हड्डियों में जमा रहता है। अच्छी बात यह है कि यह कई ऐसी चीजों में मिलता है जो हम रोज खाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में इसकी कमी का खतरा दूसरों से ज्यादा हो सकता है।

3 of 5 थकान-कमजोरी की समस्या - फोटो : Freepik.com

कहीं आपमें मैग्नीशियम की कमी तो नहीं?



मैग्नीशियम की कमी होने पर शुरुआत में भूख कम लगने, मतली-उल्टी, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

हालांकि अगर इसपर ध्यान न दिया जाए और मैग्नीशियम की कमी ज्यादा बढ़ जाए तो इसके कारण हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन, मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव हो सकता है।

गंभीर स्थिति में दौरे पड़ने और दिल की धड़कनों में अनियमितता भी हो सकती है।

मैग्नीशियम कम होने से ऊर्जा का स्तर भी प्रभावित हो जाता है जिसके कारण शरीर हर समय थका हुआ महसूस करता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Freepik.com

लो-मैग्नीशियम का जोखिम



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों को आंतों में गड़बड़ी है जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण में परेशानी होती है उनमें लो-मैग्नीशियम का जोखिम हो सकता है।

टाइप-2 डायबिटीज, ज्यादा शराब पीना या उम्र ज्यादा है तो इससे भी मैग्नीशियम की कमी का खतरा बढ़ सकता है।

कुछ दवाएं भी शरीर में मैग्नीशियम का स्तर प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बार-बार ऐंठन होने पर खुद से सप्लीमेंट शुरू करने के बजाय इसकी वजह समझना जरूरी है।

विज्ञापन

5 of 5 डाइट में करें सुधार - फोटो : Freepik.com