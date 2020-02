लंबे पुरुषों में कम होता है डिमेंशिया का खतरा

{"_id":"5e4bc12d8ebc3ef2891b4c83","slug":"taller-men-might-have-a-lower-risk-of-dementia","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0902\u092c\u0947 \u092a\u0941\u0930\u0941\u0937\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948\u00a0\u0921\u093f\u092e\u0947\u0902\u0936\u093f\u092f\u093e\u00a0\u0915\u093e \u0916\u0924\u0930\u093e","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"\u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u090f\u0902\u0921 \u092b\u093f\u091f\u0928\u0947\u0938","slug":"fitness"}} लाइफस्टाइल डेस्क,अमर उजाला,नई दिल्ली, Updated Tue, 18 Feb 2020 04:27 PM IST 1 of 5 dementia - फोटो : dementia विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अल्जाइमर की बीमारी है। डिमेंशिया भी अल्जाइमर की ही तरह भूलने की बीमारी है। डिमेंशिया को मनोभ्रंश कहते हैं जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो अपने दैनिक कार्यों को भी ठीक से याद नहीं रख पाता है। डिमेंशिया में मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क की कोशिकाएं एक-दूसरे से संवाद नहीं कर पाती और पीड़ित व्यक्ति के सोच, व्यवहार और भावनाओं पर असर पड़ता है।

Taller men might have a lower risk of dementia