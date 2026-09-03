ब्लड कैंसर जागरूकता माह: ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं? जानें कब करानी चाहिए खून की जांच

हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:21 PM IST
सार
Blood Cancer Awareness Month: सितंबर के महीने में ब्लड कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है। ऐसे मे हम आपको बताएंगे कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं और लक्षण दिखने पर क्या करना चाहिए।
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ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?
- फोटो : AI
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Blood Cancer Awareness Month: सितंबर का महीना ब्लड कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्लड कैंसर रक्त बनाने वाले ऊतकों और कोशिकाओं को प्रभावित करने वाली बीमारियों का एक समूह है, जिसमें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसी बीमारियां शामिल हैं।
कई बार इसके शुरुआती लक्षण सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे लग सकते हैं, इसलिए लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हमेशा ब्लड कैंसर होना नहीं होता और इनके पीछे दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए लक्षण लंबे समय तक बने रहने या बढ़ने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। आइए जानते हैं ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण, इसके प्रमुख प्रकार और समय पर जांच क्यों महत्वपूर्ण है।
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ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं?
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ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण
1. लगातार थकान और कमजोरी
बिना ज्यादा काम किए लगातार थकान महसूस होना या सामान्य गतिविधियों में भी कमजोरी लगना एक संभावित संकेत हो सकता है। हालांकि, थकान के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं।
2. बार-बार संक्रमण होना
अगर किसी व्यक्ति को बार-बार संक्रमण हो रहा है या संक्रमण ठीक होने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है, तो चिकित्सकीय जांच की जरूरत पड़ सकती है।
3. आसानी से चोट लगना या खून आना
बिना स्पष्ट कारण शरीर पर नीले निशान पड़ना, नाक या मसूड़ों से बार-बार खून आना या मामूली चोट पर अधिक रक्तस्राव होना ध्यान देने योग्य लक्षण हैं।
4. बिना वजह वजन कम होना
डाइट या व्यायाम में बदलाव किए बिना तेजी से वजन कम होना कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
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5. रात में ज्यादा पसीना आना
बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में अत्यधिक पसीना आना, खासकर अगर यह लगातार हो रहा हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
6. शरीर में गांठ या सूजन
गर्दन, बगल या शरीर के किसी अन्य हिस्से में बिना दर्द वाली गांठ या लिम्फ नोड्स में सूजन कुछ प्रकार के रक्त कैंसर से जुड़ी हो सकती है।
7. बुखार
बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार बुखार आना या लंबे समय तक बुखार बने रहना भी चिकित्सकीय जांच की वजह हो सकता है।
8. हड्डियों या जोड़ों में दर्द
कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर में हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लगातार या असामान्य दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
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- फोटो : AI
क्या इन लक्षणों का मतलब ब्लड कैंसर ही है?
नहीं। ऊपर बताए गए लक्षण कई सामान्य बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी दिखाई दे सकते हैं। केवल लक्षणों के आधार पर ब्लड कैंसर की पुष्टि नहीं की जा सकती। डॉक्टर जरूरत के अनुसार शारीरिक जांच, रक्त जांच और अन्य परीक्षणों की सलाह दे सकते हैं। सही बीमारी का पता जांच के बाद ही लगाया जा सकता है।
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लक्षण दिखने पर क्या करें?
अगर इनमें से कोई लक्षण लगातार बना हुआ है, बार-बार हो रहा है या समय के साथ बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लें। चिकित्सक आपके लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर जरूरी जांच बता सकते हैं। ब्लड कैंसर के कई प्रकारों में शुरुआती पहचान और सही उपचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए असामान्य लक्षणों को लंबे समय तक नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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