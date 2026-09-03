क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? जानिए किन आदतों से बदलती है शरीर की उम्र

1 of 5 क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Difference between Chronological and Biological Age: उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर एक ही रफ्तार से बूढ़ा नहीं होता। किसी की उम्र 40 साल हो सकती है, लेकिन उसका शरीर और स्वास्थ्य 35 साल के व्यक्ति जैसा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों में कम उम्र में ही शरीर से जुड़ी उम्र बढ़ने के संकेत नजर आने लगते हैं। यहीं पर बायोलॉजिकल एज यानी जैविक उम्र की अवधारणा सामने आती है।



यह आपकी जन्मतिथि से तय होने वाली उम्र से अलग होती है और शरीर की वास्तविक स्थिति, फिटनेस, मेटाबॉलिज्म, जीवनशैली और कुछ स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर अलग हो सकती है। आजकल हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में बायोलॉजिकल एज को लेकर काफी चर्चा है। लेकिन आखिर बायोलॉजिकल एज क्या होती है? इसे कैसे समझा या मापा जाता है और यह आपकी सेहत के बारे में क्या संकेत देती है? आइए जानते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज के बीच का अंतर।

उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर एक ही रफ्तार से बूढ़ा नहीं होता। किसी की उम्र 40 साल हो सकती है, लेकिन उसका शरीर और स्वास्थ्य 35 साल के व्यक्ति जैसा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों में कम उम्र में ही शरीर से जुड़ी उम्र बढ़ने के संकेत नजर आने लगते हैं। यहीं पर बायोलॉजिकल एज यानी जैविक उम्र की अवधारणा सामने आती है।

2 of 5 क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? - फोटो : AI

बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क है?



क्रोनोलॉजिकल एज आपकी जन्मतिथि के आधार पर तय होने वाली उम्र है। यानी जन्म से अब तक आपने जितने साल पूरे किए हैं, वही आपकी वास्तविक या कैलेंडर उम्र कहलाती है। वहीं बायोलॉजिकल एज यह बताने की कोशिश करती है कि शरीर की कार्यप्रणाली और उम्र बढ़ने से जुड़े बदलाव आपकी उम्र के हिसाब से किस स्तर पर हैं। यह एक अनुमानित अवधारणा है, जिसे अलग-अलग स्वास्थ्य संकेतकों और कुछ परीक्षणों के आधार पर आंका जा सकता है।



उदाहरण के लिए, दो लोगों की उम्र 40-40 साल हो सकती है, लेकिन उनकी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत, हृदय स्वास्थ्य, नींद, मेटाबॉलिक हेल्थ और जीवनशैली अलग होने के कारण उनकी जैविक उम्र का अनुमान अलग हो सकता है।





3 of 5 क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? - फोटो : AI

बायोलॉजिकल एज किन चीजों से प्रभावित हो सकती है?

खान-पान : संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है

: संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है व्यायाम : नियमित शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों, हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है

: नियमित शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों, हृदय और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है नींद : लगातार खराब या कम नींद स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है

: लगातार खराब या कम नींद स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है तनाव : लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर पर कई तरह के प्रभाव डाल सकता है

: लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर पर कई तरह के प्रभाव डाल सकता है धूम्रपान और शराब : इन आदतों का स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

: इन आदतों का स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ : ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य संकेतक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं

: ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य संकेतक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जेनेटिक्स: कुछ मामलों में आनुवंशिक कारक भी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? - फोटो : AI



क्या बायोलॉजिकल एज को घर पर पता किया जा सकता है?



आजकल कई ऑनलाइन कैलकुलेटर, फिटनेस डिवाइस और हेल्थ टेस्ट बायोलॉजिकल एज का अनुमान लगाने का दावा करते हैं। हालांकि, इनके परिणामों को मेडिकल डायग्नोसिस नहीं माना जाना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक परीक्षण उम्र बढ़ने से जुड़े बायोमार्कर्स का विश्लेषण करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एज कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिसे हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीके से और पूरी सटीकता के साथ मापा जा सके। इसलिए अगर कोई टेस्ट आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा या कम बताता है, तो उसे अंतिम स्वास्थ्य प्रमाण मानने के बजाय अपनी पूरी स्वास्थ्य स्थिति के संदर्भ में देखना चाहिए।





विज्ञापन

5 of 5 क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज में क्या है अंतर? - फोटो : AI