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महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत पुरुषों से कैसे होते हैं अलग? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
Heart Attack Symptoms in Women: हार्ट अटैक को सिर्फ पुरुषों से जुड़ी बीमारी मानना सही नहीं है। महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है और इसके लक्षण कई बार पुरुषों से अलग या कम स्पष्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ महिलाएं शुरुआती संकेतों को सामान्य थकान, गैस, एसिडिटी या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं।
कुछ मामलों में लक्षण हल्के होते हैं और अचानक बहुत ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होती। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में समय पर इलाज मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे शरीर में होने वाले अचानक या असामान्य बदलावों को समझें और गंभीर लक्षण नजर आने पर तुरंत मेडिकल मदद लें। आइए जानते हैं महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत कैसे अलग दिखाई दे सकते हैं।
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महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कैसे अलग दिख सकते हैं?
- फोटो : AI
महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कैसे अलग हो सकते हैं?
हार्ट अटैक का सबसे जाना-पहचाना लक्षण सीने में दर्द या दबाव है, लेकिन हर महिला में यह जरूरी नहीं कि इसी तरह दिखाई दे। कई बार दूसरे लक्षण पहले सामने आ सकते हैं।
1. सीने में दर्द या असहजता
सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द हार्ट अटैक का प्रमुख संकेत हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि दर्द बहुत तेज हो। लगातार या असामान्य सीने की परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
2. अचानक या असामान्य थकान
बिना ज्यादा मेहनत के अत्यधिक थकान महसूस होना भी एक संभावित चेतावनी संकेत हो सकता है। खासकर जब थकान सामान्य से अलग हो या अचानक शुरू हुई हो।
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महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कैसे अलग दिख सकते हैं?
- फोटो : AI
3. सांस फूलना
बिना स्पष्ट वजह सांस लेने में परेशानी, सांस फूलना या ऐसा महसूस होना कि पर्याप्त हवा नहीं मिल रही, हार्ट अटैक के दौरान हो सकता है।
4. मतली, उल्टी और पेट की परेशानी
कुछ महिलाओं में हार्ट अटैक के दौरान मतली, उल्टी या पेट के ऊपरी हिस्से में असहजता हो सकती है। इसे कई बार गैस या अपच समझ लिया जाता है।
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महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कैसे अलग दिख सकते हैं?
- फोटो : AI
5. पीठ, कंधे या जबड़े में दर्द
दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता। यह पीठ, कंधे, गर्दन, हाथ या जबड़े तक फैल सकता है।
6. चक्कर और ठंडा पसीना
अचानक चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या ठंडा पसीना आना भी चेतावनी संकेत हो सकते हैं, खासकर जब इनके साथ दूसरे लक्षण मौजूद हों।
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महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण कैसे अलग दिख सकते हैं?
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कब तुरंत मदद लेनी चाहिए?
अगर किसी महिला को अचानक सीने में दबाव या दर्द, सांस लेने में गंभीर परेशानी, बेहोशी, अत्यधिक कमजोरी या शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता हुआ दर्द महसूस हो, तो इसे सामान्य समस्या मानकर इंतजार नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में तुरंत स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करना जरूरी है।
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