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पुरुषों के शरीर में दिखने वाले इन संकेतों को ‘छोटी समस्या’ समझने की न करें भूल, समय पर जांच है जरूरी

Wed, 02 Sep 2026 01:40 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 PM IST
सार

Symptoms Men Should Never Ignore: जब भी शरीर में कुछ बदलाव होता है तो उसके संकेत दिखने लगते हैं। यहां हम आपको बताएंगे पुरुषों के शरीर में दिखने वाले संकेतों के बारे में, जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 

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पुरुषों को किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? - फोटो : AI
Symptoms Men Should Never Ignore: पुरुष अक्सर अपनी सेहत से जुड़े छोटे-छोटे बदलावों को थकान, तनाव या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शरीर में बार-बार होने वाले कुछ संकेत किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। समय रहते इन संकेतों पर ध्यान देने और डॉक्टर से सलाह लेने से कई बीमारियों की पहचान शुरुआती चरण में हो सकती है। 


खासकर 40 वर्ष की उम्र के बाद पुरुषों को नियमित स्वास्थ्य जांच पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हालांकि हर लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर कोई समस्या लगातार बनी रहे, बढ़ रही हो या रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर रही हो, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।
 
male health symptoms in hindi health signs men should not ignore
पुरुषों को किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? - फोटो : AI
किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

1. लगातार थकान और कमजोरी

अगर पर्याप्त नींद और आराम के बाद भी लगातार थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो इसे केवल काम का तनाव मानकर नजरअंदाज न करें। इसके पीछे एनीमिया, थायरॉयड, नींद की समस्या, पोषण की कमी या अन्य स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं।

2. सीने में दर्द या दबाव

सीने में दर्द, भारीपन, जकड़न या दबाव महसूस होना खासतौर पर गंभीर संकेत हो सकता है। अगर इसके साथ सांस फूलना, ठंडा पसीना, चक्कर या दर्द हाथ, पीठ या जबड़े तक जाए, तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए।

 
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पुरुषों को किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? - फोटो : AI
3. सांस फूलना

सामान्य काम करने, सीढ़ियां चढ़ने या थोड़ी दूरी चलने पर ही सांस फूलने लगे तो इसकी वजह जानना जरूरी है। यह हृदय, फेफड़ों या अन्य स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा हो सकता है, खासकर अगर समस्या लगातार बढ़ रही हो।

4. अचानक वजन कम होना

बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज में बदलाव के वजन तेजी से कम होना सामान्य नहीं माना जाता। अगर वजन लगातार घट रहा है और इसके साथ कमजोरी, भूख में बदलाव या अन्य लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

 
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पुरुषों को किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? - फोटो : AI
5. पेशाब में बदलाव

बार-बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन, पेशाब शुरू करने में परेशानी या पेशाब में खून दिखाई देना कई अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे बदलाव लगातार बने रहें तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

6. त्वचा या शरीर में नया बदलाव

किसी तिल के आकार, रंग या किनारों में बदलाव, त्वचा पर लंबे समय तक रहने वाला घाव या शरीर में नई गांठ दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। हर बदलाव गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन असामान्य बदलाव की जांच जरूरी हो सकती है।
 
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पुरुषों को किन स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? - फोटो : AI
7. पेट या पाचन की लगातार समस्या

लंबे समय तक अपच, पेट दर्द, लगातार कब्ज या दस्त, मल में खून या आंतों की सामान्य आदत में अचानक बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

8. खर्राटे और दिन में अत्यधिक नींद

बहुत तेज खर्राटे, नींद में सांस रुकने जैसा महसूस होना और दिनभर अत्यधिक नींद आना स्लीप एपनिया से जुड़े संकेत हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसी समस्या रहने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।


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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।


 
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