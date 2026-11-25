1 of 5 गले में दर्द होने पर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? - फोटो : AI







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Best Home Remedies to Get Fast Relief from Throat Pain: मौसम में बदलाव, ठंडी चीजों का सेवन, वायरल संक्रमण और प्रदूषण के कारण गले में दर्द और खराश की समस्या आम हो जाती है। कई बार गले में इतनी तेज जलन और दर्द होता है कि खाना निगलना, पानी पीना या बोलना भी मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार दर्द रहने पर यह किसी संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।



ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय गले की तकलीफ को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं गले में तेज दर्द होने के कारण, राहत देने वाले 7 घरेलू नुस्खे और किन लक्षणों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

मौसम में बदलाव, ठंडी चीजों का सेवन, वायरल संक्रमण और प्रदूषण के कारण गले में दर्द और खराश की समस्या आम हो जाती है। कई बार गले में इतनी तेज जलन और दर्द होता है कि खाना निगलना, पानी पीना या बोलना भी मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लगातार दर्द रहने पर यह किसी संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।

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गले में तेज दर्द होने के प्रमुख कारण वायरल संक्रमण : सर्दी-जुकाम, फ्लू और दूसरे वायरल संक्रमण से गले में दर्द और खराश हो सकती है।

: सर्दी-जुकाम, फ्लू और दूसरे वायरल संक्रमण से गले में दर्द और खराश हो सकती है। बैक्टीरियल संक्रमण : स्ट्रेप थ्रोट जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन में गले में तेज दर्द, बुखार और निगलने में परेशानी हो सकती है।

: स्ट्रेप थ्रोट जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन में गले में तेज दर्द, बुखार और निगलने में परेशानी हो सकती है। मौसम में बदलाव : ठंडी और शुष्क हवा के कारण गले में सूखापन और जलन हो सकती है।

: ठंडी और शुष्क हवा के कारण गले में सूखापन और जलन हो सकती है। प्रदूषण: धूल, धुआं और प्रदूषित हवा गले में जलन पैदा कर सकते हैं।

धूल, धुआं और प्रदूषित हवा गले में जलन पैदा कर सकते हैं। एलर्जी : धूल, परागकण और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से गले में खराश हो सकती है।

: धूल, परागकण और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से गले में खराश हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स: पेट का एसिड गले तक पहुंचने से जलन, खांसी और दर्द की समस्या हो सकती है।



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गले में तेज दर्द से राहत पाने के घरेलू नुस्खे



1. गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें



गले में दर्द और खराश होने पर नमक के पानी से गरारे करना एक आसान उपाय है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। इससे दिन में 2-3 बार गरारे कर सकते हैं।



2. शहद का सेवन करें



शहद गले को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। एक चम्मच शहद सीधे ले सकते हैं या गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं।



3. अदरक की चाय पिएं



अदरक में जिंजरॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक के छोटे टुकड़े को पानी में उबालकर चाय बना सकते हैं।





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4. तुलसी का सेवन करें



तुलसी को पारंपरिक रूप से गले की खराश और सर्दी-जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं।



5. गर्म सूप पिएं



गले में दर्द होने पर गर्म सब्जियों का सूप या चिकन सूप पीना अच्छा विकल्प हो सकता है।



6. हल्दी वाला दूध पिएं



हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। एक गिलास हल्के गर्म दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर पी सकते हैं।





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