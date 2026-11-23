1 of 6 रोजाना कम सोने की आदत बिगाड़ सकती है सेहत - फोटो : AI







Link Copied



Serious Health Problems Caused by Poor Sleep: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में पर्याप्त नींद लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। काम का दबाव, तनाव, देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल और बिगड़ती दिनचर्या लोगों की नींद पर असर डाल रही है। ऐसे में कई लोग रोजाना 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं, जो धीरे-धीरे सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। कई रिसर्च में पाया गया है कि कम नींद का असर शरीर के साथ दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है।



आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में पर्याप्त नींद लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। काम का दबाव, तनाव, देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल और बिगड़ती दिनचर्या लोगों की नींद पर असर डाल रही है। ऐसे में कई लोग रोजाना 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं, जो धीरे-धीरे सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। कई रिसर्च में पाया गया है कि कम नींद का असर शरीर के साथ दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है।

Trending Videos

2 of 6 रोजाना कम सोने की आदत बिगाड़ सकती है सेहत - फोटो : AI

नींद की कमी बन रही दुश्मन



पर्याप्त नींद न लेने का सबसे पहला असर आपके दिमाग पर दिखाई देता है। आपको दिन भर थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना और कोई भी निर्णय लेने में परेशानी होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, नींद के दौरान मस्तिष्क यादों को व्यवस्थित करता है। ऐसे में लगातार कम नींद लेने से याददाश्त और एकाग्रता प्रभावित होती है।





3 of 6 रोजाना कम सोने की आदत बिगाड़ सकती है सेहत - फोटो : AI

याददाश्त और एकाग्रता होती है कमजोर



रोजाना 6 घंटे से कम सोने से शरीर में भूख और पेट भरा होने का अहसास कराने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को बार-बार भूख लगती है और मीठा, तला-भुना या अधिक कैलोरी वाला भोजन खाने की इच्छा बढ़ती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे वजन नियंत्रित रखना मुश्किल हो जाता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 रोजाना कम सोने की आदत बिगाड़ सकती है सेहत - फोटो : AI

बढ़ने लगता है डायबिटीज का खतरा



लगातार कम नींद लेने से शरीर में हार्मोनल असंतुलन और तनाव बढ़ता है। इसका असर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक नींद पूरी न होने से हाई ब्लड प्रेशर, टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसलिए अगर आप अच्छी सेहत चाहती हैं, तो पर्याप्त नींद लेना आज से ही शुरू कर दें।





विज्ञापन

5 of 6 रोजाना कम सोने की आदत बिगाड़ सकती है सेहत - फोटो : AI