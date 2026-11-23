1 of 6 ये 5 चीजें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत सुधारने में करेंगी मदद - फोटो : AI

Simple Ways to Reduce Bad Cholesterol: आज की व्यस्त जिंदगी में खान-पान की गलत आदतें और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का स्तर बढ़ने पर धमनियों में प्लाक जमा होने का खतरा रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि सही खान-पान आदतें अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। आहार विशेषज्ञ भी कुछ ऐसे सुपरफूड्स सुझाते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके दिल की सेहत को दुरुस्त किया जा सकता है।

आज की व्यस्त जिंदगी में खान-पान की गलत आदतें और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का स्तर बढ़ने पर धमनियों में प्लाक जमा होने का खतरा रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि सही खान-पान आदतें अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। आहार विशेषज्ञ भी कुछ ऐसे सुपरफूड्स सुझाते हैं, जिन्हें रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके दिल की सेहत को दुरुस्त किया जा सकता है।

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ओट्स खाएं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कहें अलविदा



ओट्स को दिल की सेहत के लिए बेहतरीन खाद्य पदार्थों में गिना जाता है। इसमें बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर होता है, जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है। ऐसे में जब आप नियमित रूप से ओट्स का सेवन करते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा भी रखता है। कोशिश करें कि आप सुबह नाश्ते में एक कटोरी ओट्स खाएं। इसे दूध या पानी में पकाकर भी खाया जा सकता है, जिसमें आप सेब, अमरूद या कुछ बादाम मिला सकते हैं। इससे यह और भी ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बन जाएगा।





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बादाम और अखरोट से रखें दिल का ख्याल



ड्राई फ्रूट्स सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट्स, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आप रोजाना सीमित मात्रा में बादाम और अखरोट का सेवन करें। इन्हें आप रात भर भिगोकर या बिना नमक के सीधे भी खा सकते हैं। तले और नमकीन ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको बचना चाहिए।





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मौसमी फल खाएं, दिल को दें सेहत का तोहफा



फल शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर प्रदान करते हैं। सेब, संतरा, अमरूद और अनार जैसे फल संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। खास तौर पर सेब और संतरे में मौजूद घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वहीं, फलों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भूमिका निभाते हैं। आहार विशेषज्ञ कहते हैं आप रोजाना अलग-अलग मौसमी फलों का सेवन करें और इनके जूस की बजाय साबुत ही खाएं।





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