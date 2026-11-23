1 of 6 वायु प्रदूषण छीन रहा त्वचा की चमक, ऐसे रखें अपनी स्किन का ख्याल - फोटो : AI







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How to Protect Your Skin from Air Pollution: धूप का धुंधलापन और हवा में घुली खामोशी वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की चेतावनी दे रही हैं। प्रदूषित हवा सेहत के साथ त्वचा की खूबसूरती को भी नुकसान पहुंचा रही है। असल में, हवा में मौजूद धूल, धुआं और पीएम 2.5 के सूक्ष्म कण त्वचा पर जमकर उसे रूखा, बेजान और समय से पहले बूढ़ा बनाने लगते हैं। ऐसे में प्रदूषण के बीच सेहत के साथ त्वचा की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है।



धूप का धुंधलापन और हवा में घुली खामोशी वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की चेतावनी दे रही हैं। प्रदूषित हवा सेहत के साथ त्वचा की खूबसूरती को भी नुकसान पहुंचा रही है। असल में, हवा में मौजूद धूल, धुआं और पीएम 2.5 के सूक्ष्म कण त्वचा पर जमकर उसे रूखा, बेजान और समय से पहले बूढ़ा बनाने लगते हैं। ऐसे में प्रदूषण के बीच सेहत के साथ त्वचा की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है।

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प्रदूषण से फीकी पड़ रही त्वचा की चमक



प्रदूषण का सीधा असर त्वचा की सेहत और प्राकृतिक खूबसूरती पर पड़ता है। हवा में मौजूद हानिकारक रासायनिक कण त्वचा की प्राकृतिक चमक छीनने के साथ उसकी सुरक्षा परत को भी कमजोर करते हैं। इसके कारण त्वचा में रूखापन, खुजली, जलन, एलर्जी और मुहांसे जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहने से त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां और उम्र बढ़ने के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।





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दिन में दो बार करें चेहरे की सफाई



त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है। इसलिए दिन में दो बार आप हल्के और त्वचा के अनुकूल फेसवॉश या साबुन से चेहरा साफ करें। बाहर से घर लौटने के बाद चेहरे और हाथों को अच्छी तरह धोएं। त्वचा को साफ करने के बाद विटामिन-सी सीरम लगाएं और त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत मजबूत होती है।





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सनस्क्रीन और सही कपड़ों से करें बचाव



वायु प्रदूषण बढ़ने पर तेज धूप और हानिकारक यूवी किरणों से त्वचा की सुरक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए आप घर से बाहर निकलने से पहले एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। चेहरा ढकती हैं, तो साफ सूती कपड़े या मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही, पूरी बांह के कपड़े पहनें। इससे त्वचा धूप और प्रदूषण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आएगी।





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