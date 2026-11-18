1 of 6 प्रदूषण से गले की खराश में राहत देंगे ये ड्रिंक्स - फोटो : AI







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Best Drinks to Soothe Throat Irritation: देश के कई शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे महीन कण न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि गले में खराश, सूखापन, खांसी और जलन जैसी समस्याएं भी बढ़ा सकते हैं। कई बार सुबह उठते ही गले में दर्द या कुछ निगलने में परेशानी महसूस होने लगती है। ऐसे में लोग तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू उपाय तलाशने लगते हैं।



अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं, जो गले को आराम पहुंचाने, नमी बनाए रखने और जलन कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदूषण के कारण होने वाली गले की खराश से राहत पाने के लिए कौन-से 6 ड्रिंक्स फायदेमंद हो सकते हैं।

देश के कई शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे महीन कण न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि गले में खराश, सूखापन, खांसी और जलन जैसी समस्याएं भी बढ़ा सकते हैं। कई बार सुबह उठते ही गले में दर्द या कुछ निगलने में परेशानी महसूस होने लगती है। ऐसे में लोग तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू उपाय तलाशने लगते हैं।

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प्रदूषण से गले की खराश में राहत देंगे ये ड्रिंक्स



1. शहद वाला गुनगुना पानी



प्रदूषण के कारण गले में खराश और सूखापन महसूस हो रहा है, तो शहद वाला गुनगुना पानी पी सकते हैं। शहद गले को आराम पहुंचाने और खांसी की परेशानी कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर धीरे-धीरे पिएं। ध्यान रखें कि एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए।





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2. अदरक की चाय



अदरक में जिंजरोल जैसे प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक की हल्की गर्म चाय गले की खराश और जलन में आराम पहुंचा सकती है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में अदरक के कुछ टुकड़े डालकर उबालें। इसके बाद छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं।





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3. हल्दी वाला दूध



हल्दी में करक्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। गुनगुने दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर पीने से गले को आराम मिल सकता है। खासकर रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, यह प्रदूषण से होने वाली जलन का इलाज नहीं है।





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