1 of 5 विश्व सीओपीडी दिवस - फोटो : AI







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World COPD Day 2026: आजकल बदलती जीवनशैली, बढ़ता वायु प्रदूषण और धूम्रपान जैसी आदतें फेफड़ों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं कारणों से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) का खतरा भी बढ़ रहा है। यह फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होने लगती है।



शुरुआत में लोग लगातार खांसी, बलगम बनने और थोड़ा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने जैसी समस्याओं को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये सीओपीडी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।



विश्व सीओपीडी दिवस के मौके पर इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि लोग समय रहते इसके लक्षणों को पहचान सकें और इलाज शुरू करा सकें। आइए जानते हैं सीओपीडी क्या है, इसके शुरुआती लक्षण कौन-से हैं, किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए।



आजकल बदलती जीवनशैली, बढ़ता वायु प्रदूषण और धूम्रपान जैसी आदतें फेफड़ों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं कारणों से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) का खतरा भी बढ़ रहा है। यह फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें सांस लेने और छोड़ने में परेशानी होने लगती है।

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2 of 5 सीओपीडी से बचाव और नियंत्रण के लिए क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

सीओपीडी क्या है?



सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों की एक दीर्घकालिक बीमारी है। इसमें फेफड़ों की वायुमार्ग नलियां संकरी हो जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है, जिससे हवा का अंदर और बाहर जाना मुश्किल हो सकता है।





3 of 5 सीओपीडी से बचाव और नियंत्रण के लिए क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

सीओपीडी के शुरुआती लक्षण क्या हैं?



सीओपीडी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके शुरुआती लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं। कई लोग इन्हें उम्र बढ़ने, कमजोरी या सामान्य खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं।



1. लगातार खांसी होना



अगर आपको लंबे समय से खांसी आ रही है और दवाइयों के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। लगातार खांसी सीओपीडी का शुरुआती संकेत हो सकती है। खासकर सुबह के समय खांसी ज्यादा आना और इसके साथ बलगम निकलना ध्यान देने वाली बात है।



2. सांस फूलना



सीओपीडी का सबसे आम लक्षण सांस लेने में परेशानी होना है। शुरुआत में व्यक्ति को तेज चलने, सीढ़ियां चढ़ने या व्यायाम करने पर सांस फूलने लगती है। बीमारी बढ़ने पर सामान्य गतिविधियों के दौरान भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।



3. बार-बार बलगम बनना



अगर आपको अक्सर खांसी के साथ बलगम निकलता है, तो यह भी सीओपीडी का संकेत हो सकता है। फेफड़ों में बलगम जमा होने के कारण सांस लेने में परेशानी बढ़ सकती है।



4. सीने में जकड़न महसूस होना



सीओपीडी से पीड़ित लोगों को कई बार सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होती है। इसके साथ सांस लेते समय घरघराहट की आवाज भी आ सकती है।



5. बार-बार सांस संबंधी संक्रमण होना



अगर आपको बार-बार ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अन्य श्वसन संक्रमण हो रहे हैं, तो फेफड़ों की सेहत की जांच कराना जरूरी है। सीओपीडी में फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।



6. थकान और कमजोरी महसूस होना



फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होने के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को रोजमर्रा के काम करने पर भी थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।





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सीओपीडी होने के प्रमुख कारण क्या हैं?



सीओपीडी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख निम्नलिखित हैं: धूम्रपान : लंबे समय तक सिगरेट और बीड़ी पीने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।

: लंबे समय तक सिगरेट और बीड़ी पीने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण : प्रदूषित हवा में मौजूद महीन कण और जहरीली गैसें फेफड़ों को प्रभावित कर सकती हैं।

: प्रदूषित हवा में मौजूद महीन कण और जहरीली गैसें फेफड़ों को प्रभावित कर सकती हैं। धूल और रसायन : कारखानों, निर्माण स्थलों और खदानों में काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक धूल और रसायनों के संपर्क में रहने से खतरा हो सकता है।

: कारखानों, निर्माण स्थलों और खदानों में काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक धूल और रसायनों के संपर्क में रहने से खतरा हो सकता है। घर के अंदर का धुआं : लकड़ी, कोयले और उपले जैसे ईंधन से निकलने वाला धुआं भी सीओपीडी का जोखिम बढ़ा सकता है।

: लकड़ी, कोयले और उपले जैसे ईंधन से निकलने वाला धुआं भी सीओपीडी का जोखिम बढ़ा सकता है। आनुवंशिक कारण: कुछ लोगों में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी के कारण भी सीओपीडी हो सकता है।

सीओपीडी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख निम्नलिखित हैं:

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