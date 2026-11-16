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नवजात शिशु देखभाल सप्ताह: नवजात बच्चे को नहलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

Mon, 16 Nov 2026 11:21 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:21 AM IST
सार

Newborn Baby Bathing Tips: नवजात शिशु की त्वचा बेहद नाजुक और संवेदनशील होती है। ऐसे में बच्चे को नहलाते समय छोटी सी लापरवाही भी उसकी सेहत और सुरक्षा के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के मौके पर इस लेख में जानें कि नवजात बच्चे को पहली बार कब नहलाना चाहिए, उसे कितनी बार नहलाना सही है और नहलाते समय पानी का तापमान कितना होना चाहिए। 

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Newborn Baby Bathing Tips: Important Things Parents Must Know While Bathing a Newborn
नवजात बच्चे को नहलाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI
Newborn Baby Bathing Tips: नवजात शिशु की देखभाल करना माता-पिता के लिए बेहद खास होने के साथ-साथ जिम्मेदारी भरा काम भी है। जन्म के बाद बच्चे की त्वचा बहुत नाजुक और संवेदनशील होती है। ऐसे में उसे नहलाते समय छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर पहली बार माता-पिता बने लोगों को यह समझना जरूरी है कि नवजात बच्चे को कब नहलाना चाहिए, कितनी देर तक नहलाना सुरक्षित है और पानी का तापमान कितना होना चाहिए।


नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के मौके पर माता-पिता के लिए इन बातों को जानना बेहद जरूरी है। बच्चे को नहलाते समय पानी का सही तापमान रखने से लेकर उसके सिर और गर्दन को सहारा देने तक कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नवजात शिशु को नहलाते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

 
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Newborn Baby Bathing Tips: Important Things Parents Must Know While Bathing a Newborn
नवजात बच्चे को नहलाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI
नवजात बच्चे को नहलाते समय इन 7 बातों का रखें ध्यान

1. जन्म के तुरंत बाद बच्चे को न नहलाएं

अक्सर माता-पिता बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे नहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्वस्थ नवजात शिशु का पहला स्नान जन्म के कम से कम 24 घंटे बाद करना चाहिए।
  • जन्म के तुरंत बाद नहलाने से बच्चे के शरीर का तापमान कम हो सकता है।
  • शुरुआती समय में बच्चे को गर्म रखना जरूरी है।
  • जन्म के बाद त्वचा पर मौजूद सफेद परत (Vernix) को तुरंत हटाने की जरूरत नहीं होती।

2. पानी का तापमान जरूर चेक करें

नवजात बच्चे की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है। इसलिए नहलाने से पहले पानी का तापमान जरूर जांच लें।
  • पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए।
  • बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें।
  • नहाने से पहले अपनी कलाई या कोहनी से पानी का तापमान जांचें।
  • बच्चे को नहलाने के लिए बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल भी न करें।

 
Newborn Baby Bathing Tips: Important Things Parents Must Know While Bathing a Newborn
नवजात बच्चे को नहलाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI
3. बच्चे को कभी अकेला न छोड़ें

नवजात बच्चे को नहलाते समय सबसे जरूरी बात उसकी सुरक्षा है। बच्चे को पानी में डूबने का खतरा बहुत कम गहराई में भी हो सकता है।
  • नहलाते समय बच्चे को हमेशा हाथ से सहारा दें।
  • एक पल के लिए भी बच्चे को अकेला न छोड़ें।
  • साबुन, तौलिया और कपड़े पहले से तैयार रखें।
  • किसी सामान की जरूरत पड़ने पर बच्चे को साथ लेकर ही जाएं।

4. सिर और गर्दन को सही तरीके से सहारा दें

नवजात शिशु अपनी गर्दन और सिर को खुद से संभाल नहीं पाता। इसलिए उसे नहलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
  • एक हाथ से बच्चे के सिर और गर्दन को सहारा दें।
  • बच्चे को धीरे-धीरे पानी से साफ करें।
  • अचानक बच्चे को उठाने या घुमाने से बचें।
  • नहलाते समय बच्चे को आरामदायक स्थिति में रखें।

 
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नवजात बच्चे को नहलाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI
5. ज्यादा साबुन और शैंपू का इस्तेमाल न करें

नवजात शिशु की त्वचा की प्राकृतिक नमी बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से त्वचा में रूखापन और जलन हो सकती है।
  • हल्के और खुशबू रहित बेबी क्लींजर का इस्तेमाल करें।
  • रोजाना साबुन लगाने की जरूरत नहीं है।
  • बच्चे की आंखों और मुंह में साबुन जाने से बचाएं।
  • वयस्कों के साबुन और शैंपू का इस्तेमाल न करें।

6. बच्चे को ज्यादा देर तक न नहलाएं

नवजात बच्चे को लंबे समय तक पानी में रखने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा देर तक नहलाने से बच्चे को ठंड लग सकती है और उसकी त्वचा रूखी हो सकती है।
  • बच्चे को कम समय में नहलाएं।
  • कमरे का तापमान आरामदायक रखें।
  • नहलाने के दौरान बच्चे के शरीर को गर्म रखने का ध्यान रखें।
  • अगर बच्चा रोने लगे या असहज महसूस करे तो उसे बाहर निकालें।

 
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नवजात बच्चे को नहलाते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI
 
नवजात बच्चे को कितनी बार नहलाना चाहिए?

नवजात शिशु को रोजाना नहलाना जरूरी नहीं है। आमतौर पर सप्ताह में 2 से 3 बार नहलाना पर्याप्त होता है। हालांकि, बच्चे के चेहरे, गर्दन, हाथ और डायपर वाले हिस्से की रोजाना हल्के हाथों से सफाई की जा सकती है। जब तक बच्चे की नाभि का स्टंप पूरी तरह सूखकर गिर न जाए और जगह ठीक न हो जाए, तब तक स्पंज बाथ देना बेहतर होता है। नाभि वाले हिस्से को साफ और सूखा रखें।

 
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