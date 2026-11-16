छठ पूजा स्वास्थ्य टिप्स: निर्जला व्रत के पारण के बाद ORS, नींबू पानी, नारियल पानी क्यों है सबसे जरूरी?

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Chhath Puja Paran: छठ महापर्व में 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने के बाद पारण का विशेष महत्व होता है। इस दौरान व्रती बिना पानी और भोजन के रहती हैं, जिससे शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। ऐसे में छठ पूजा के पारण के बाद शरीर को दोबारा हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है।



ORS, नींबू पानी और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थ शरीर में तरल पदार्थों की कमी पूरी करने में मदद कर सकते हैं। इनको पीने के लिए लोगों के मन में काफी सवाल उठते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ के पारण के बाद इन पेय पदार्थों का सेवन क्यों फायदेमंद हो सकता है।



छठ महापर्व में 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने के बाद पारण का विशेष महत्व होता है। इस दौरान व्रती बिना पानी और भोजन के रहती हैं, जिससे शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। ऐसे में छठ पूजा के पारण के बाद शरीर को दोबारा हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है।

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छठ के पारण के बाद ORS, नींबू पानी और नारियल पानी क्यों जरूरी?



छठ पूजा का निर्जला व्रत काफी कठिन माना जाता है। लगभग 36 घंटे तक बिना पानी और भोजन के रहने के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में पारण के दौरान सिर्फ भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी करना भी जरूरी है।





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1. ORS पीने से शरीर को क्या फायदा मिलता है?



ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने में मदद करता है। इसमें सोडियम और ग्लूकोज का संतुलित मिश्रण होता है।

डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर को दोबारा हाइड्रेट करने में मदद करता है।

कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं डिहाइड्रेशन के कारण हों तो राहत मिल सकती है।

इसे हमेशा पैकेट पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही तैयार करना चाहिए।

ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने में मदद करता है।

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2. नारियल पानी क्यों है फायदेमंद?



नारियल पानी में पोटैशियम सहित कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। छठ के पारण के बाद इसका सेवन शरीर को तरल पदार्थ उपलब्ध कराने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शरीर में पानी की पूर्ति करने में मदद करता है।

पोटैशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है।

हल्का और ताजगी देने वाला पेय है।

व्रत के बाद शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है।

हालांकि, गंभीर डिहाइड्रेशन की स्थिति में नारियल पानी ORS की जगह नहीं ले सकता।



नारियल पानी में पोटैशियम सहित कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। छठ के पारण के बाद इसका सेवन शरीर को तरल पदार्थ उपलब्ध कराने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है।हालांकि, गंभीर डिहाइड्रेशन की स्थिति में नारियल पानी ORS की जगह नहीं ले सकता।

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