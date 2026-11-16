एयर पॉल्यूशन से कैसे बचें: खराब AQI में बच्चों को बाहर भेजना पड़ सकता है भारी, इन गलतियों को दोहराने से बचें





ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बच्चों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचाएं। कई बार अनजाने में की गई छोटी-छोटी गलतियां बच्चों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के बीच बच्चों को किन गलतियों से बचाना जरूरी है और उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखें।



: देश के कई शहरों में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कण बच्चों के फेफड़ों और सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों का श्वसन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए उन पर प्रदूषण का असर ज्यादा पड़ सकता है।