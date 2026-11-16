एयर पॉल्यूशन से कैसे बचें: खराब AQI में बच्चों को बाहर भेजना पड़ सकता है भारी, इन गलतियों को दोहराने से बचें

Air Pollution and Children
: देश के कई शहरों में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कण बच्चों के फेफड़ों और सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों का श्वसन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए उन पर प्रदूषण का असर ज्यादा पड़ सकता है।
ऐसे में माता-पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बच्चों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचाएं। कई बार अनजाने में की गई छोटी-छोटी गलतियां बच्चों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के बीच बच्चों को किन गलतियों से बचाना जरूरी है और उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखें।
2 of 6
बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें?
- फोटो : AI
प्रदूषण के बीच बच्चों को इन 7 गलतियों से बचाएं
1. खराब AQI में बच्चों को बाहर खेलने न दें
जब हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तब बच्चों को लंबे समय तक बाहर खेलने देना नुकसानदायक हो सकता है। प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं।
- AQI खराब होने पर आउटडोर एक्टिविटी कम करें।
- बच्चों को पार्क या सड़क किनारे खेलने से बचाएं।
- घर के अंदर सुरक्षित खेल और एक्टिविटी को प्राथमिकता दें।
2. बिना मास्क के प्रदूषित जगहों पर न भेजें
प्रदूषण के दौरान बच्चों को सड़क, ट्रैफिक और धूल वाली जगहों पर ले जाने से बचना चाहिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सही फिटिंग वाला अच्छी गुणवत्ता का मास्क इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को मास्क पहनाने से पहले उनकी उम्र और सुरक्षा का ध्यान रखें।
3 of 6
बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें?
- फोटो : AI
3. घर में धूल और धुएं को नजरअंदाज न करें
कई बार बाहर के प्रदूषण से बचने के बावजूद घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित होती है।
- घर में नियमित सफाई करें।
- धूल जमा न होने दें।
- अगरबत्ती, धूप, मच्छर भगाने वाली कॉइल और सिगरेट के धुएं से बच्चों को दूर रखें।
- जरूरत के अनुसार HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं।
4. प्रदूषण के दौरान बच्चों को सुबह की सैर पर न भेजें
सुबह के समय कई शहरों में स्मॉग और प्रदूषण की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए बच्चों को बिना AQI चेक किए सुबह की सैर या आउटडोर एक्सरसाइज के लिए न भेजें। बच्चों की गतिविधियों का समय स्थानीय हवा की गुणवत्ता के अनुसार तय करें।
4 of 6
बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें?
- फोटो : AI
5. बच्चों की खांसी और सांस की परेशानी को नजरअंदाज न करें
प्रदूषण के कारण बच्चों को खांसी, गले में जलन, आंखों में पानी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
इन लक्षणों पर ध्यान दें:
6. बच्चों को पानी कम पीने की आदत न डालें
- लगातार खांसी होना।
- सांस लेने में परेशानी।
- सीने में जकड़न।
- आंखों और गले में जलन।
- खेलते समय जल्दी थक जाना।
बच्चों को उनकी उम्र और जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी देना जरूरी है। इसलिए उन्हें उम्र के हिसाब से पानी पिलाएं।
5 of 6
बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए माता-पिता क्या करें?
- फोटो : AI
7. बच्चों की डाइट और नींद से समझौता न करें
- बच्चों की सेहत बनाए रखने के लिए संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद जरूरी है।
- मौसमी फल और हरी सब्जियां खिलाएं।
- प्रोटीन युक्त भोजन दें।
- जंक फूड का सेवन सीमित रखें।
- उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें।
- ध्यान रखें कि कोई खास भोजन या घरेलू नुस्खा प्रदूषण से पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता।