मेंटल हेल्थ: बिना किसी वजह के रहती है बेचैनी? कहीं आपकी ये आदतें तो जिम्मेदार नहीं

1 of 4 स्ट्रेस-एंग्जाइटी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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मेंटल हेल्थ की समस्याएं दुनियाभर में तेजी से बढ़ती जा रही हैं, कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में तनाव और चिंता होना काफी आम हो गया है। हालांकि अगर ये दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहती है और इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर सिर्फ हमारी परिस्थितियों का ही असर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी दिनचर्या भी इसमें भूमिका निभाती है। शारीरिक गतिविधि की कमी, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहना और शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ऐसी आदतें हैं जिनका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर देखा गया है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, युवाओं में बढ़ता स्क्रीन टाइम और इससे खराब होती नींद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आइए जानते हैं कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर किन आदतों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है?

2 of 4 सेडेंटरी लाइफस्टाइल - फोटो : Adobe Stock

घंटों बैठे रहना भी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं



लंबे समय तक बैठकर काम करना आजकल काफी आम हो गया है। ऑफिस का काम हो या, पढ़ाई, मोबाइल हो या मनोरंजन, लोगों के दिन का बड़ा हिस्सा बैठे-बैठे बीत रहा है।

अध्ययनों में पाया गया है कि शारीरिक निष्क्रियता समय के साथ चिंता या अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है।

वहीं नियमित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की आदत को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने वाला पाया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग, योग जैसी गतिविधियां भी फायदेमंद हो सकती हैं।

3 of 4 मोबाइल की बढ़ती आदत - फोटो : Freepik.com

लगातार स्क्रॉलिंग बन सकती है परेशानी की वजह



मोबाइल और सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल को लेकर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चिंता जताते रहे हैं। इसे कुछ लोगों में चिंता, अवसाद और नींद की समस्याओं को बढ़ाने वाला पाया गया है। जब आप बार-बार फोन चेक करते हैं, रात में देर तक स्क्रॉल करते रहते हैं तो इसे नींद पर असर पड़ता है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।

सोशल मीडिया पर निगेटिव कंटेट देखना और दूसरों से अपनी तुलना करना भी नकारात्मकता और चिंता-अवसाद बढ़ाने वाला हो सकता है।

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4 of 4 शराब के नुकसान - फोटो : Freepik.com