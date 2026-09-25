महिलाएं ध्यान दें: पीरियड के ये संकेत दे सकते हैं सेहत से जुड़ी समस्या का इशारा, डॉक्टर से जानें पूरी बात

1 of 8 पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : AI







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What Your Period Says About Your Health: महिलाओं की सेहत में पीरियड्स को अक्सर सिर्फ मासिक धर्म के तौर पर देखा जाता है, जबकि इसमें होने वाले बदलाव शरीर की सेहत से जुड़ी कई जरूरी बातें बता सकते हैं। पीरियड्स का समय पर न आना, ब्लीडिंग में बदलाव या दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं कई महिलाओं को परेशान करती हैं।



कई बार महिलाएं इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन क्या हर तरह का बदलाव सामान्य होता है? पीरियड्स में होने वाले किन बदलावों पर महिलाओं को खास ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए इस लेख में डॉ. श्वेता मेंदिरत्ता, डायरेक्टर एवं यूनिट हेड, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, से जानते हैं कि पीरियड्स से जुड़े किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

महिलाओं की सेहत में पीरियड्स को अक्सर सिर्फ मासिक धर्म के तौर पर देखा जाता है, जबकि इसमें होने वाले बदलाव शरीर की सेहत से जुड़ी कई जरूरी बातें बता सकते हैं। पीरियड्स का समय पर न आना, ब्लीडिंग में बदलाव या दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं कई महिलाओं को परेशान करती हैं।

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लगातार अनियमित पीरियड्स



कभी-कभार पीरियड्स की तारीख आगे-पीछे होना सामान्य हो सकता है। तनाव, यात्रा या दिनचर्या में बदलाव भी इसका कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक पीरियड्स अनियमित रहें, तो PMOS या थायरॉइड जैसी स्थितियों की जांच की जरूरत पड़ सकती है।





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बहुत ज्यादा ब्लीडिंग



अगर पीरियड्स के दौरान सामान्य से काफी ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है या लंबे समय तक ब्लीडिंग बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक ज्यादा ब्लीडिंग होने से शरीर में आयरन की कमी और एनीमिया की समस्या हो सकती है।





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अचानक बहुत कम ब्लीडिंग या पीरियड्स बंद होना



पीरियड्स का अचानक हल्का हो जाना या कुछ समय के लिए बंद होना कई कारणों से हो सकता है। गर्भावस्था, तेजी से वजन कम होना, पर्याप्त पोषण न मिलना, अत्यधिक व्यायाम और हार्मोनल बदलाव इसके संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं।





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