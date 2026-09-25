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महिलाएं ध्यान दें: पीरियड के ये संकेत दे सकते हैं सेहत से जुड़ी समस्या का इशारा, डॉक्टर से जानें पूरी बात

Fri, 25 Sep 2026 12:33 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 PM IST
सार

What Your Period Says About Your Health: हर महिला को ये समझने की जरूरत है कि पीरियड की वजह से वो अपनी सेहत का हाल पता लग सकी है। डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।

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पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : AI
What Your Period Says About Your Health: महिलाओं की सेहत में पीरियड्स को अक्सर सिर्फ मासिक धर्म के तौर पर देखा जाता है, जबकि इसमें होने वाले बदलाव शरीर की सेहत से जुड़ी कई जरूरी बातें बता सकते हैं। पीरियड्स का समय पर न आना, ब्लीडिंग में बदलाव या दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं कई महिलाओं को परेशान करती हैं। 


कई बार महिलाएं इन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन क्या हर तरह का बदलाव सामान्य होता है? पीरियड्स में होने वाले किन बदलावों पर महिलाओं को खास ध्यान देना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए इस लेख में डॉ. श्वेता मेंदिरत्ता, डायरेक्टर एवं यूनिट हेड, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, से जानते हैं कि पीरियड्स से जुड़े किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
 
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पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : Freepik.com
 लगातार अनियमित पीरियड्स

 कभी-कभार पीरियड्स की तारीख आगे-पीछे होना सामान्य हो सकता है। तनाव, यात्रा या दिनचर्या में बदलाव भी इसका कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक पीरियड्स अनियमित रहें, तो PMOS या थायरॉइड जैसी स्थितियों की जांच की जरूरत पड़ सकती है।

 
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पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : Freepik.com
बहुत ज्यादा ब्लीडिंग

 अगर पीरियड्स के दौरान सामान्य से काफी ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है या लंबे समय तक ब्लीडिंग बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक ज्यादा ब्लीडिंग होने से शरीर में आयरन की कमी और एनीमिया की समस्या हो सकती है।

 
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पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : Freepik.com
अचानक बहुत कम ब्लीडिंग या पीरियड्स बंद होना

 पीरियड्स का अचानक हल्का हो जाना या कुछ समय के लिए बंद होना कई कारणों से हो सकता है। गर्भावस्था, तेजी से वजन कम होना, पर्याप्त पोषण न मिलना, अत्यधिक व्यायाम और हार्मोनल बदलाव इसके संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं।

 
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पीरियड्स में ये बदलाव न करें नजरअंदाज - फोटो : Freepik.com
 पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द

 हल्का दर्द या ऐंठन पीरियड्स के दौरान आम हो सकती है। लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि काम, नींद या एक्सरसाइज प्रभावित होने लगे और बार-बार दर्द की दवा लेने की जरूरत पड़े, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस या फाइब्रॉइड जैसी स्थितियों में भी ज्यादा दर्द हो सकता है।

 
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