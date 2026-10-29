करवा चौथ 2026: निर्जला व्रत खोलते समय न करें ये एक गलती, वरना बिगड़ सकती है आपकी तबीयत!

1 of 5 करवा चौथ का व्रत खोलते समय न करें ये एक गलती - फोटो : AI







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How to Break Karwa Chauth Fast Safely: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं। दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद व्रत खोलते समय सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।



अक्सर प्यास के कारण महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिनसे परेशानी हो सकती है। खासकर पानी पीने के तरीके को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। व्रत के बाद शरीर को हाइड्रेट करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही तरीके से पानी पीना भी है।



ऐसे में अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो व्रत खोलते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं कि व्रत खोलते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।



रवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं। दिनभर भूखे-प्यासे रहने के बाद व्रत खोलते समय सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।

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करवा चौथ पर व्रत खोलते समय एक साथ ज्यादा पानी पीने से क्यों बचें?



दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है। हालांकि, बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में पानी पीने से पेट में असहजता, फूलने या मितली जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए व्रत खोलते समय जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे पानी पीना बेहतर है।



1. पेट में भारीपन और मितली हो सकती है



लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद अचानक बहुत ज्यादा पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को मितली या बेचैनी भी हो सकती है। ऐसे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पिएं और शरीर को सहज होने का समय दें।





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2. बहुत तेजी से पानी पीने से बचें



व्रत खोलते ही एक के बाद एक कई गिलास पानी पीने के बजाय छोटे घूंट लेकर पानी पिएं। इससे पेट पर अचानक ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका कम हो सकती है।





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3. जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह हो सकता है



बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में पानी पीने से खून में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो सकता है। इस स्थिति को हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। हालांकि, सामान्य मात्रा में धीरे-धीरे पानी पीना आमतौर पर सुरक्षित होता है।





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