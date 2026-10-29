सेहत की बात: 30 के बाद महिलाओं का मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो होता है?

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ऐसे में सही खानपान और नियमित एक्सरसाइज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप भी 30 के बाद बढ़ते वजन या कम ऊर्जा से परेशान हैं, तो आइए जानते हैं कि महिलाओं में मेटाबॉलिज्म धीमा होने के क्या कारण हैं और इसे बेहतर बनाए रखने के लिए कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए।मांसपेशियां शरीर की ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उम्र के साथ अगर मांसपेशियां कम होने लगें, तो आराम की स्थिति में शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा भी कुछ कम हो सकती है। नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद मिलती है।काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं एक्सरसाइज और पैदल चलने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पातीं। इससे रोजाना खर्च होने वाली कैलोरी कम हो सकती हैं और वजन नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है।थायरॉइड हार्मोन शरीर की ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल बदलाव शरीर की संरचना और वजन पर असर डाल सकते हैं। हालांकि, केवल 30 की उम्र में पहुंचना हार्मोनल समस्या का संकेत नहीं है।लगातार कम नींद और तनाव भूख, खाने की इच्छा और शारीरिक गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं। इससे वजन नियंत्रित रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पर्याप्त नींद और तनाव को संभालने की आदतें जरूरी हैं।प्रोटीन और फाइबर की कमी, बार-बार ज्यादा कैलोरी वाले स्नैक्स खाना और असंतुलित डाइट वजन बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। क्रैश डाइटिंग भी मांसपेशियों को कम कर सकती है, इसलिए बहुत कम खाना मेटाबॉलिज्म सुधारने का सही तरीका नहीं है।दाल, दूध, दही, पनीर, अंडे, सोया और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। हर मुख्य भोजन में प्रोटीन का स्रोत शामिल करने की कोशिश करें।हफ्ते में कम से कम दो दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करें। शुरुआत हल्के वजन, स्क्वाट्स या अपनी क्षमता के अनुसार बॉडीवेट एक्सरसाइज से की जा सकती है।पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना रोजाना की ऊर्जा खपत बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार नियमित गतिविधि का लक्ष्य बनाएं।अधिकांश वयस्कों के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद उपयोगी मानी जाती है। सोने और जागने का समय नियमित रखें तथा सोने से पहले मोबाइल और कैफीन का इस्तेमाल सीमित करें।तेजी से वजन घटाने के लिए बहुत कम खाना या भोजन छोड़ना लंबे समय तक टिकाऊ तरीका नहीं है। संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन और नियमित गतिविधि पर ध्यान दें।अगर लगातार थकान, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज, त्वचा का रूखापन या बिना स्पष्ट कारण वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हों, तो डॉक्टर से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर थायरॉइड की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।---------------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।