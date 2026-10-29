मेंटल हेल्थ और आत्महत्या के आंकड़े



पुरुषों की सेहत की बात केवल शारीरिक बीमारियों तक सीमित नहीं है। नौकरी का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक समस्याएं और अपनी परेशानी किसी से साझा न कर पाने जैसी स्थितियां मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं।



राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साल 2024 में 1.70 से अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। इनमें 73.5 प्रतिशत मृतक पुरुष थे। रिपोर्ट में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी और नशे से जुड़ी आदतों को इसका प्रमुख कारण पाया गया।





पति की लंबी उम्र के लिए क्या करें?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इस करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करने के साथ प्यार और साथ निभाने का संकल्प लेना और सेहत का वादा भी जरूरी है।



पति के ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच नियमित रूप से कराती रहें।

खानपान और व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करें। खाने में फल-सब्जियां, दालें और साबुत अनाज दें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य रखें।

पुरुषों को तंबाकू छोड़ने और शराब से बचने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्याप्त नींद लें और वजन कंट्रोल रखने से भी सेहत को ठीक रखने में मदद मिल सकती है।

जीवनसाथी से खुलकर बात करें और तनाव बढ़ने पर डॉक्टर की मदद लें। आत्महत्या के विचार आने पर तुरंत पेशेवर सहायता के लिए जाएं।







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स्रोत:

Life expectancy



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