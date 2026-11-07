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हेल्थ टिप्स: शरीर के इन संकेतों को समझ लिया तो बिना टेस्ट के भी जान सकेंगे, कहीं लिवर खराब तो नहीं हो रहा?

Sat, 07 Nov 2026 07:53 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sat, 07 Nov 2026 07:53 PM IST
सार

Liver Disease: लिवर शरीर में पाचन-ऊर्जा के साथ खून से हानिकारक पदार्थों को हटाने का काम करता है। इसकी बीमारी में आमतौर पर शुरुआती दिनों में कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। लगातार थकान, पीलिया, पेट में सूजन और भूख कम लगना ऐसे चेतावनी संकेत हैं जिनपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

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लिवर की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI

लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। यह खून से हानिकारक पदार्थों को हटाने, भोजन को पचाने, दवाओं को प्रोसेस करने और शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा लिवर पित्त  बनाता है, जो फैट को पचाने में मदद करता है। मसलन सेहत को ठीक रखने के लिए लिवर का स्वस्थ रहना और इसका ठीक से काम करते रहना जरूरी है। क्या आपका लिवर हेल्दी है?



लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने लिवर की बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात ये है कि लिवर की कई बीमारियों में शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चल पाता?

अब सवाल ये है कि फिर पता कैसे लगाया जाए कि हमारा लिवर स्वस्थ है या नहीं?
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लिवर की बीमारी - फोटो : Adobe Stock

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी समस्याएं लंबे समय तक बिना किसी खास संकेत के बढ़ती रह सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि लिवर की सेहत खराब होने पर शरीर क्या संकेत देता है इसे समझना जरूरी है। 

क्या आपको भी लगातार थकान और कमजोरी रहती है?

अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। लिवर की बीमारी में ऐसा हो सकता है। लिवर शरीर में ग्लूकोज को स्टोर और मैनेज करता है। फैटी लिवर या लिवर की बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे शरीर भोजन को सही ऊर्जा में नहीं बदल पाता, जिससे आपको थकान हो सकती है।

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लिवर और पाचन स्वास्थ्य की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

आंखें और त्वचा पीली तो नहीं?

आंखों की सफेदी वाले हिस्से और त्वचा में पीलापन दिखना शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब लिवर बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता या पित्त के प्रवाह में रुकावट आती है। हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियों में भी ये समस्या हो सकती है। अगर आपमें भी पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर कराएं।


आपके पेट में भी रहता है दर्द?

पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। वहीं, लिवर की गंभीर बीमारी में पेट में पानी जमा होने लगता है। इस स्थिति को एसाइटिस कहते हैं। पेट में असामान्य सूजन होने पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
 

  • इसके अलावा लिवर की समस्याओं के कारण लोगों को बार-बार मतली-उल्टी, भूख न लगने और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। 
  • लिवर पित्त बनाता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। इसके कामकाज में गड़बड़ी होने पर पाचन प्रभावित हो सकता है।
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लिवर की जांच कैसे करें? - फोटो : Freepik.com

लिवर की सेहत का कैसे पता लगाएं?

लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको भी लिवर की समस्याओं से जुड़े कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें।
 

  • लिवर फंक्शन टेस्ट से बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन जैसे पैरामीटर की जांच होती है। इससे लिवर में सूजन, इंजरी और उसकी कार्यक्षमता से जुड़ी समस्याएं पता चलती हैं।
  • वहीं जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की सलाह दे सकते हैं। इससे लिवर में फैट जमा होने, आकार में बदलाव और कुछ अन्य असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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