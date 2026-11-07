हेल्थ टिप्स: शरीर के इन संकेतों को समझ लिया तो बिना टेस्ट के भी जान सकेंगे, कहीं लिवर खराब तो नहीं हो रहा?

1 of 4 लिवर की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI

लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। यह खून से हानिकारक पदार्थों को हटाने, भोजन को पचाने, दवाओं को प्रोसेस करने और शरीर को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा लिवर पित्त बनाता है, जो फैट को पचाने में मदद करता है। मसलन सेहत को ठीक रखने के लिए लिवर का स्वस्थ रहना और इसका ठीक से काम करते रहना जरूरी है। क्या आपका लिवर हेल्दी है?



लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने लिवर की बीमारियों के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात ये है कि लिवर की कई बीमारियों में शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चल पाता?



अब सवाल ये है कि फिर पता कैसे लगाया जाए कि हमारा लिवर स्वस्थ है या नहीं?

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2 of 4 लिवर की बीमारी - फोटो : Adobe Stock

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी समस्याएं लंबे समय तक बिना किसी खास संकेत के बढ़ती रह सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि लिवर की सेहत खराब होने पर शरीर क्या संकेत देता है इसे समझना जरूरी है।



क्या आपको भी लगातार थकान और कमजोरी रहती है?



अगर पर्याप्त आराम करने के बाद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। लिवर की बीमारी में ऐसा हो सकता है। लिवर शरीर में ग्लूकोज को स्टोर और मैनेज करता है। फैटी लिवर या लिवर की बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे शरीर भोजन को सही ऊर्जा में नहीं बदल पाता, जिससे आपको थकान हो सकती है।

3 of 4 लिवर और पाचन स्वास्थ्य की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

आंखें और त्वचा पीली तो नहीं?



आंखों की सफेदी वाले हिस्से और त्वचा में पीलापन दिखना शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब लिवर बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता या पित्त के प्रवाह में रुकावट आती है। हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियों में भी ये समस्या हो सकती है। अगर आपमें भी पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर कराएं।





आपके पेट में भी रहता है दर्द?



पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द या भारीपन लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। वहीं, लिवर की गंभीर बीमारी में पेट में पानी जमा होने लगता है। इस स्थिति को एसाइटिस कहते हैं। पेट में असामान्य सूजन होने पर डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

इसके अलावा लिवर की समस्याओं के कारण लोगों को बार-बार मतली-उल्टी, भूख न लगने और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

लिवर पित्त बनाता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। इसके कामकाज में गड़बड़ी होने पर पाचन प्रभावित हो सकता है।

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4 of 4 लिवर की जांच कैसे करें? - फोटो : Freepik.com