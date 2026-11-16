इस Men's Day पर अपने पिता, पति और भाई से जरूर पूछें ये 5 सवाल, उनकी सेहत के लिए हैं बेहद जरूरी

1 of 6 पुरुषों की सेहत के लिए जरूरी हैं ये 5 सवाल - फोटो : AI







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International Men's Day 2026: अक्सर घर के पुरुष यानी पिता, पति और भाई परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार वे शारीरिक परेशानी होने पर भी खुलकर बात नहीं करते और छोटी-छोटी समस्याओं को सामान्य समझकर टाल देते हैं। ऐसे में इस Men's Day पर सिर्फ उन्हें बधाई देने के बजाय उनकी हेल्थ के बारे में जानना भी जरूरी है।



आप अपने पिता, पति या भाई से 5 आसान सवाल पूछकर उनकी सेहत का हाल जान सकते हैं। ये सवाल उन्हें अपनी हेल्थ, मानसिक तनाव और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन-से 5 सवाल हैं, जो हर परिवार को पुरुषों से जरूर पूछने चाहिए।

अक्सर घर के पुरुष यानी पिता, पति और भाई परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार वे शारीरिक परेशानी होने पर भी खुलकर बात नहीं करते और छोटी-छोटी समस्याओं को सामान्य समझकर टाल देते हैं। ऐसे में इस Men's Day पर सिर्फ उन्हें बधाई देने के बजाय उनकी हेल्थ के बारे में जानना भी जरूरी है।

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1. क्या आप अपनी सेहत को लेकर नियमित चेकअप करवाते हैं?



अक्सर पुरुष काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं देते। कई लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक कोई परेशानी गंभीर न हो जाए। इसलिए अपने पिता, पति या भाई से पूछें कि उन्होंने आखिरी बार हेल्थ चेकअप कब करवाया था। उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और जोखिम के आधार पर डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी जरूरी जांच करवाई जा सकती हैं।





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2. क्या आपको अक्सर थकान या कमजोरी महसूस होती है?



अगर कोई व्यक्ति लगातार थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस कर रहा है, तो इसे हमेशा काम का दबाव समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार थकान के पीछे नींद की कमी, तनाव, खानपान की गड़बड़ी या कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। ऐसे में उनसे पूछें कि क्या उन्हें रोजाना पर्याप्त ऊर्जा महसूस होती है। अगर परेशानी लगातार बनी हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित करें।





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3. क्या आप मानसिक तनाव या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं?



पुरुषों से अक्सर उम्मीद की जाती है कि वे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें। इसी वजह से कई पुरुष अपनी मानसिक परेशानियों और भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। इस Men's Day पर उनसे जरूर पूछें कि क्या वे किसी बात को लेकर तनाव में हैं? क्या काम, आर्थिक जिम्मेदारियों या पारिवारिक परिस्थितियों का दबाव महसूस करते हैं? उन्हें भरोसा दिलाएं कि अपनी परेशानी साझा करना कमजोरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना भी जरूरी है।







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