हेल्थ टिप्स: क्या आपकी डाइट से पूरी हो रही है रोजाना फाइबर की जरूरत? जानिए खान-पान में क्या बदलाव करें

फाइबर पाचन तंत्र को तो स्वस्थ रखने में मदद करता ही है साथ ही ये कब्ज से बचाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के साथ हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अध्ययनों में पाया गया है कि फाइबर वाली डाइट लेना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने और आंतों की सेहत सुधारने में मददगार हो सकता है। क्या आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फाइबर वाली चीजें हैं?

शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को रोजाना ऐसी चीजें खाने की सलाह देते हैं, जिससे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके। अच्छी सेहत के लिए हम सभी प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन डाइटरी फाइबर को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारी खानपान में रिफाइंड आटा, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स की बढ़ती मात्रा, फाइबर को कम कर रही है। इसकी वजह से कब्ज, पेट फूलने और पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि फाइबर की जरूरत पूरी करने के लिए महंगे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। रोजाना खाई जाने वाली कई बहुत आम सी चीजों में भी भर-भर के फाइबर होता है। आइए इस बारे में जान लेते हैं।

फाइबर से भरपूर फल खाएं



अमरूद, सेब, नाशपाती और संतरा फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि जूस की जगह साबुत खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सेब और नाशपाती जैसे फलों को छिलके समेत खाने से अधिकतम मात्रा में फाइबर प्राप्त हो सकता है।



फाइबर शरीर के लिए क्यों जरूरी है?



फाइबर मल को नरम रखकर कब्ज से बचाने में मदद करता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि फाइबर ब्लड शुगर के तेजी से बढ़ने से रोकने और बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।



डाइट में फाइबर कम होने से कब्ज, मल त्याग में परेशानी, पेट फूलने और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक डाइट में फाइबर वाली चीजें कम होने से आंतों की सेहत प्रभावित हो सकती है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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