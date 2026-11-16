सेहत की बात: 80 लाख से ज्यादा बच्चे हैं मिर्गी का शिकार, आपके बच्चे में भी हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान

1 of 4 बच्चों में मिर्गी की समस्या का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपके आसपास भी कोई व्यक्ति मिर्गी की समस्या का शिकार है, उसे अक्सर झटके जैसे दौरे आते रहते हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मिर्गी मस्तिष्क संबंधी एक क्रॉनिक विकार है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार-बार दौरे पड़ते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोर मिर्गी के साथ जी रहे हैं और हर साल 12 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में मिर्गी की समस्याओं का समय रहते पता नहीं चल पाता है। आमतौर पर इसके लक्षणों को अक्सर माता-पिता शरारत या ध्यान भटकना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार बच्चों की कुछ असामान्य हरकतें जैसे अचानक कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाना, किसी बात का जवाब न देना या एकटक सामने देखते रहना भी मिर्गी की समस्या की ओर संकेत हो सकता है। अगर आपके या आसपास किसी बच्चे में बार-बार इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, मिर्गी मस्तिष्क संबंधी एक क्रॉनिक विकार है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार-बार दौरे पड़ते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है किहैं और हर साल 12 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं।स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में मिर्गी की समस्याओं का समय रहते पता नहीं चल पाता है। आमतौर पर इसके लक्षणों को अक्सर माता-पिता शरारत या ध्यान भटकना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार बच्चों की कुछ असामान्य हरकतें जैसे अचानक कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाना, किसी बात का जवाब न देना या एकटक सामने देखते रहना भी मिर्गी की समस्या की ओर संकेत हो सकता है। अगर आपके या आसपास किसी बच्चे में बार-बार इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।

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2 of 4 मिर्गी के दौरे की समस्या के बारे में जानिए - फोटो : Adobe Stock

बच्चों में मिर्गी की समस्या के बारे में जानिए



मिर्गी की बढ़ती समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत में हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने, इसके लक्षणों, कारणों और उपचार की सही जानकारी देने के लिए ये खास दिन मनाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी माता-पिता को बच्चों में इसके लक्षणों पर गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए।



मिर्गी ऐसी बीमारी है, जिसमें दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अचानक गड़बड़ी होने से दौरे पड़ने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार मिर्गी का दौरा पड़ने पर बच्चा जमीन पर गिरकर हाथ-पैर पटकने लगे। कुछ बच्चों में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि माता-पिता को लंबे समय तक बीमारी का पता ही नहीं चलता।

3 of 4 बच्चों में मिर्गी की दिक्कत क्यों होती है? - फोटो : Freepik.com

कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है इसका शिकार?



हमारा दिमाग लाखों-करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए शरीर को संदेश भेजता है। ये संदेश इलेक्ट्रिकल संकेतों के रूप में काम करते हैं। जब दिमाग में इन संकेतों की गतिविधि अचानक असामान्य हो जाती है, तो दौरा पड़ सकता है। बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं।

बच्चों के जन्म के समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, सिर में गंभीर चोट, दिमाग में संक्रमण, कुछ आनुवंशिक कारण इसके जोखिम बढ़ा सकते हैं।

बच्चों में हर दौरा मिर्गी नहीं होता। तेज बुखार के दौरान भी कुछ बच्चों में दौरे पड़ सके हैं, इसे फीब्राइल सीजर कहा जाता है।

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4 of 4 बच्चों की कराएं जांच - फोटो : Freepik.com