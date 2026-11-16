मेंटल हेल्थ: अक्सर रहती है सिरदर्द और बेचैनी? कहीं स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हैं आप

1 of 4 स्ट्रेस की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत का मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। हालांकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम के दबाव, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ भविष्य की चिंता लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। इस तरह की परिस्थितियों के कारण कभी-कभार तनाव महसूस होना सामान्य है। लेकिन जब यही तनाव लगातार बनी रहती है तो सेहत के लिए खतरा हो सकता है।



स्ट्रेस को आमतौर पर लोग सिर्फ मानसिक परेशानी समझा जाता है, जबकि इसका असर शरीर पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको लगातार स्ट्रेस की समस्या रहती है, तो समय के साथ इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।



पर बड़ा सवाल ये है कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि कहीं आप भी तो स्ट्रेस का शिकार नहीं हो गए हैं?

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2 of 4 तनाव की समस्या और इसके जोखिम - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मानसिक तनाव की समस्या के कारण लगातार सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दिल की धड़कन तेज होने और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। परेशानी यह है कि लोग अक्सर इन संकेतों को सामान्य थकान समझकर टाल देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते तनाव के लक्षणों को पहचानें और डॉक्टर की मदद लें।



आइए जानते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं आपको भी तो स्ट्रेस की दिक्कत नहीं है?



अक्सर बनी रहती है बेचैनी?

अगर छोटी-छोटी बातों पर भी चिंता होने लगे, मन अशांत रहे और किसी काम में ध्यान न लगे, तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। कई बार आप बिना किसी स्पष्ट वजह के भी परेशान महसूस कर सकते हैं। लगातार बनी रहने वाली ये समस्याएं स्ट्रेस का संकेत हो सकती हैं।

3 of 4 नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com

नींद की हो रही है दिक्कत?



स्ट्रेस होने पर कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोने लगते हैं। स्ट्रेस के कारण सुबह उठने के बाद भी आपको थकान महसूस हो सकती है। रात में बार-बार नींद खुलना भी परेशानी का संकेत हो सकता है।

इसके अलावा लगातार सिरदर्द, गर्दन और कंधों में अकड़न या शरीर में दर्द भी तनाव का संकेत हो सकता है।

तनाव के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको अक्सर दर्द बना रह सकता है।

ये संकेत भी हो सकते हैं स्ट्रेस का लक्षण?

कुछ लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं, जबकि कुछ की भूख कम हो जाती है। इसके साथ पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी या पाचन संबंधी परेशानी भी हो सकती है।

छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना, बात-बात पर रोना, लोगों से दूरी बनाना और किसी काम में मन नहीं लगना भी तनाव के संकेत हो सकते हैं।

तनाव के दौरान शरीर में एड्रेनालिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। इससे दिल की धड़कन तेज होने, पसीना आने और बेचैनी महसूस हो सकती है।

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4 of 4 स्ट्रेस में लें डॉक्टरी मदद - फोटो : Freepik.com