जान लें: वायरल फीवर के बाद एक्सरसाइज करते समय इन गलतियों से बचें, वरना बढ़ सकती है थकान

1 of 5 वायरल फीवर के बाद एक्सरसाइज करते समय इन गलतियों से बचें - फोटो : AI







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Post-Viral Weakness: वायरल बुखार से ठीक होने के बाद कई लोगों को कुछ दिनों तक कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द या थोड़ा चलने पर सांस फूलने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। बुखार उतर जाने का मतलब यह जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह पहले जैसी सक्रियता के लिए तैयार हो गया है।



बीमारी के दौरान आराम, कम खाना-पीना और शारीरिक गतिविधि घटने से शरीर की ताकत और सहनशक्ति अस्थायी रूप से कम हो सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में भारी व्यायाम या कठिन कसरत शुरू करना सही नहीं हो सकता। रिकवरी के दौरान शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे गतिविधि बढ़ाना जरूरी है। आज के लेख में हम आको इसी बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप अपना ध्यान रखें।

वायरल बुखार से ठीक होने के बाद कई लोगों को कुछ दिनों तक कमजोरी, थकान, शरीर में दर्द या थोड़ा चलने पर सांस फूलने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। बुखार उतर जाने का मतलब यह जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह पहले जैसी सक्रियता के लिए तैयार हो गया है।

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वायरल फीवर के बाद कमजोरी क्यों होती है?



वायरल संक्रमण के दौरान शरीर अपनी ऊर्जा संक्रमण से लड़ने में इस्तेमाल करता है। बुखार, भूख कम लगना, पर्याप्त पानी न पीना और कई दिनों तक कम शारीरिक गतिविधि करने से शरीर पहले की तुलना में कमजोर महसूस कर सकता है।



कुछ लोगों को बीमारी ठीक होने के बाद भी थकान और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। इसलिए सामान्य दिनचर्या में लौटने में जल्दबाजी करने के बजाय शरीर को पर्याप्त समय देना जरूरी है।





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सांस फूलने पर तुरंत कसरत शुरू न करें



अगर बुखार ठीक होने के बाद भी आराम की स्थिति में सांस फूल रही है या थोड़ी-सी गतिविधि करने पर असामान्य रूप से सांस फूलने लगती है, तो खुद से ताकत बढ़ाने वाली कसरत शुरू करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।



खासकर सीने में दर्द, चक्कर, बेहोशी जैसा महसूस होना, दिल की धड़कन बहुत तेज या अनियमित होना अथवा सांस लेने में गंभीर परेशानी जैसे लक्षण हों तो व्यायाम रोककर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।





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रिकवरी के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे शुरू करें?



जब बुखार पूरी तरह ठीक हो चुका हो और सामान्य गतिविधियां बिना परेशानी के की जा रही हों, तब हल्की शारीरिक गतिविधि से शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत कुछ मिनट की धीमी चाल से चलने से करें

शरीर सहज महसूस करे तो धीरे-धीरे चलने का समय बढ़ाएं

हल्के शरीर-भार वाले व्यायाम से शुरुआत की जा सकती है

कुर्सी से उठना-बैठना जैसी आसान कसरत शुरुआती स्तर पर की जा सकती है

शुरुआत में बहुत ज्यादा दोहराव या भारी वजन का इस्तेमाल न करें

एक दिन कसरत करने के बाद शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें

कमजोरी बढ़ने पर व्यायाम का समय और तीव्रता कम करें

पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लेते रहें

नींद और आराम को भी रिकवरी का हिस्सा मानें

जब बुखार पूरी तरह ठीक हो चुका हो और सामान्य गतिविधियां बिना परेशानी के की जा रही हों, तब हल्की शारीरिक गतिविधि से शुरुआत की जा सकती है।

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