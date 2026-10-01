फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi

खरीदने से पहले जान लें: स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? जानिए कब रीडिंग दे सकती है धोखा

Thu, 01 Oct 2026 04:05 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 01 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate: अपने दिल पर नजर रखने के लिए आज-कल लोग कलाई में स्मार्ट वॉच पहनना पसंद करते हैं। ये कितनी सही हार्टबीट बताती है, आइए जानते हैं। 

विज्ञापन
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi
स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate: अपने दिल की धड़कन पर नजर रखने के लिए आजकल लोग कलाई में स्मार्टवॉच पहनना पसंद करते हैं। ये घड़ियां कुछ ही सेकंड में हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की जानकारी स्क्रीन पर दिखा देती हैं। 


लेकिन सवाल यह है कि स्मार्टवॉच पर दिखाई देने वाली हार्ट रेट की संख्या कितनी सही होती है? क्या घड़ी पर 80 बीट प्रति मिनट दिखने का मतलब वास्तव में दिल भी उसी गति से धड़क रहा है? 

विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्टवॉच हार्ट रेट की निगरानी के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसकी रीडिंग पर कई परिस्थितियों का असर पड़ सकता है। घड़ी कलाई पर सही तरीके से पहनी गई है या नहीं, व्यक्ति आराम में है या व्यायाम कर रहा है, सेंसर का त्वचा से संपर्क कैसा है और घड़ी की तकनीक कितनी बेहतर है इन सभी का असर रीडिंग पर पड़ सकता है। ऐसे में स्मार्टवॉच को फिटनेस मॉनिटर समझना चाहिए, न कि डॉक्टर की जांच का विकल्प।
 
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi
स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI
स्मार्टवॉच हार्टबीट कैसे मापती है?

 ज्यादातर स्मार्टवॉच प्रकाश आधारित सेंसर यानी पीपीजी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। घड़ी का सेंसर त्वचा पर रोशनी डालता है और रक्त के प्रवाह में होने वाले बदलावों को पहचानता है। इन बदलावों का विश्लेषण करके घड़ी दिल की धड़कन यानी प्रति मिनट धड़कनों का अनुमान लगाती है। यही वजह है कि स्मार्टवॉच की हार्ट रेट रीडिंग सीधे दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं मापती, बल्कि रक्त प्रवाह में होने वाले बदलावों के आधार पर हार्ट रेट का अनुमान लगाती है।

 
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi
स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI
आराम की स्थिति में कितनी सही होती है रीडिंग?

 जब व्यक्ति आराम की स्थिति में बैठा या लेटा होता है और घड़ी कलाई पर ठीक तरह से लगी होती है, तब स्मार्टवॉच की हार्ट रेट रीडिंग आम तौर पर ज्यादा स्थिर हो सकती है। हालांकि, अलग-अलग डिवाइस और परिस्थितियों में सटीकता अलग हो सकती है। इसलिए कभी-कभार एक-दो बीट का अंतर देखकर घबराने के बजाय लगातार दिख रहे पैटर्न पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi
स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI
  एक्सरसाइज के दौरान क्यों बदल सकती है सटीकता?

 वर्कआउट के दौरान शरीर और कलाई में लगातार हलचल होती है। पसीना भी आता है और घड़ी की स्थिति थोड़ी बदल सकती है। इन परिस्थितियों में सेंसर को रक्त प्रवाह से संबंधित संकेतों को पहचानने में अधिक चुनौती हो सकती है। खासकर तेज और अनियमित गतिविधियों के दौरान स्मार्टवॉच की रीडिंग और वास्तविक हार्ट रेट के बीच अंतर हो सकता है।

 
विज्ञापन
How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate in hindi
स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI
घड़ी पहनने का तरीका भी महत्वपूर्ण

 स्मार्टवॉच अगर कलाई पर बहुत ढीली है तो सेंसर और त्वचा के बीच सही संपर्क नहीं बन पाएगा। वहीं बहुत ज्यादा कसकर पहनने पर भी असुविधा हो सकती है। आम तौर पर सेंसर का त्वचा से उचित संपर्क होना जरूरी है ताकि डिवाइस बेहतर रीडिंग दे सके। इसलिए हार्ट रेट जांचते समय घड़ी को निर्माता के निर्देशों के अनुसार पहनना महत्वपूर्ण है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed