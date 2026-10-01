खरीदने से पहले जान लें: स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? जानिए कब रीडिंग दे सकती है धोखा

1 of 6 स्मार्टवॉच से हार्टबीट नापना कितना सही? - फोटो : AI







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How Accurate Are Smart Watches for Heart Rate: अपने दिल की धड़कन पर नजर रखने के लिए आजकल लोग कलाई में स्मार्टवॉच पहनना पसंद करते हैं। ये घड़ियां कुछ ही सेकंड में हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की जानकारी स्क्रीन पर दिखा देती हैं।



लेकिन सवाल यह है कि स्मार्टवॉच पर दिखाई देने वाली हार्ट रेट की संख्या कितनी सही होती है? क्या घड़ी पर 80 बीट प्रति मिनट दिखने का मतलब वास्तव में दिल भी उसी गति से धड़क रहा है?



विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्टवॉच हार्ट रेट की निगरानी के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसकी रीडिंग पर कई परिस्थितियों का असर पड़ सकता है। घड़ी कलाई पर सही तरीके से पहनी गई है या नहीं, व्यक्ति आराम में है या व्यायाम कर रहा है, सेंसर का त्वचा से संपर्क कैसा है और घड़ी की तकनीक कितनी बेहतर है इन सभी का असर रीडिंग पर पड़ सकता है। ऐसे में स्मार्टवॉच को फिटनेस मॉनिटर समझना चाहिए, न कि डॉक्टर की जांच का विकल्प।

अपने दिल की धड़कन पर नजर रखने के लिए आजकल लोग कलाई में स्मार्टवॉच पहनना पसंद करते हैं। ये घड़ियां कुछ ही सेकंड में हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की जानकारी स्क्रीन पर दिखा देती हैं।

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स्मार्टवॉच हार्टबीट कैसे मापती है?



ज्यादातर स्मार्टवॉच प्रकाश आधारित सेंसर यानी पीपीजी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। घड़ी का सेंसर त्वचा पर रोशनी डालता है और रक्त के प्रवाह में होने वाले बदलावों को पहचानता है। इन बदलावों का विश्लेषण करके घड़ी दिल की धड़कन यानी प्रति मिनट धड़कनों का अनुमान लगाती है। यही वजह है कि स्मार्टवॉच की हार्ट रेट रीडिंग सीधे दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं मापती, बल्कि रक्त प्रवाह में होने वाले बदलावों के आधार पर हार्ट रेट का अनुमान लगाती है।





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आराम की स्थिति में कितनी सही होती है रीडिंग?



जब व्यक्ति आराम की स्थिति में बैठा या लेटा होता है और घड़ी कलाई पर ठीक तरह से लगी होती है, तब स्मार्टवॉच की हार्ट रेट रीडिंग आम तौर पर ज्यादा स्थिर हो सकती है। हालांकि, अलग-अलग डिवाइस और परिस्थितियों में सटीकता अलग हो सकती है। इसलिए कभी-कभार एक-दो बीट का अंतर देखकर घबराने के बजाय लगातार दिख रहे पैटर्न पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी है।





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एक्सरसाइज के दौरान क्यों बदल सकती है सटीकता?



वर्कआउट के दौरान शरीर और कलाई में लगातार हलचल होती है। पसीना भी आता है और घड़ी की स्थिति थोड़ी बदल सकती है। इन परिस्थितियों में सेंसर को रक्त प्रवाह से संबंधित संकेतों को पहचानने में अधिक चुनौती हो सकती है। खासकर तेज और अनियमित गतिविधियों के दौरान स्मार्टवॉच की रीडिंग और वास्तविक हार्ट रेट के बीच अंतर हो सकता है।





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