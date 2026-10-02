कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली थकान को न करें नजरअंदाज



कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के दौरान कई मरीजों को गहरी और लगातार थकान महसूस हो सकती है। इसे कैंसर रिलेटेड फैटिग कहा जाता है। यह सामान्य थकान से अलग हो सकती है और केवल आराम करने से हमेशा पूरी तरह दूर नहीं होती। ऐसे समय में मरीज की शारीरिक क्षमता के अनुसार सुरक्षित गतिविधियां और व्यायाम मददगार हो सकते हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है।



कैंसर के दौरान व्यायाम का मतलब जिम में जाकर भारी वजन उठाना नहीं है। कई बार छोटे और सुरक्षित कदम ही बड़ी शुरुआत होते हैं। इसी तरह कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन या जलन महसूस हो सकती है। इससे चलने और संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ मरीज को सुरक्षित तरीके से सक्रिय रहने और अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकते है।



दिल्ली की नीलम के लिए हाथ की सूजन से ज्यादा बड़ी थी चिंता



दिल्ली की 39 वर्षीय नीलम के लिए स्तन कैंसर की सर्जरी के बाद एक नई चिंता सामने आई। उनके हाथ में भारीपन और सूजन महसूस होने लगी। उन्हें डर था कि शायद यह समस्या हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्होंने बच्चों के साथ खेलना कम कर दिया। घर के कामों में भी पहले जैसी आसानी नहीं रही।



ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की मदद लेने के बाद उनकी स्थिति का आकलन किया गया और उनकी जरूरत के अनुसार शारीरिक पुनर्वास योजना बनाई गई। हाथ की गतिविधियों, शरीर की सही मुद्रा और रोजमर्रा के कामों को सुरक्षित तरीके से करने पर ध्यान दिया गया।



नीलम ने नियमित रूप से बताए गए व्यायाम किए। धीरे-धीरे उनकी गतिविधियों में सुधार महसूस होने लगा। उन्होंने फिर से बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव शारीरिक नहीं था। उनका आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। नीलम को एहसास हुआ कि शरीर में आए बदलाव उनकी पहचान नहीं हैं। उनकी पहचान उनकी हिम्मत और अपने जीवन को फिर से जीने की इच्छा है।



रेडिएशन के बाद भी शरीर की गति पर ध्यान देना जरूरी



रेडिएशन थेरेपी के बाद कुछ मरीजों में ऊतकों में कठोरता या फाइब्रोसिस के कारण दर्द और शरीर की गति सीमित हो सकती है। अलग-अलग प्रकार के कैंसर में अलग-अलग शारीरिक समस्याएं सामने आ सकती हैं।



उदाहरण के लिए, सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के बाद कुछ मरीजों को मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है। कुछ अन्य कैंसर के उपचार के बाद पेशाब पर नियंत्रण की समस्या भी हो सकती है। इसलिए कैंसर के बाद पुनर्वास में सबसे महत्वपूर्ण बात है- मरीज की जरूरत के अनुसार उपचार। एक ही व्यायाम या एक ही योजना हर मरीज के लिए सही नहीं हो सकती।



हर चरण में साथ देती है ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी



ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी की भूमिका केवल सर्जरी के बाद शुरू होकर कुछ सप्ताह में खत्म नहीं हो जाती। मरीज की जरूरत के अनुसार यह कैंसर की पहचान के बाद प्री-हैबिलिटेशन से लेकर सक्रिय इलाज, रिकवरी और पेलिएटिव केयर तक अलग-अलग चरणों में उपयोगी हो सकती है। हालांकि यहां सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।



जिन मरीजों में बोन मेटास्टेसिस, हड्डियों की कमजोरी या सर्जिकल दुर्बलता के कारण कमजोरी जैसी स्थितियां हों, उनके लिए ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी विशेषतज्ञ की सलाह और निगरानी होनी चाहिए। ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट का उद्देश्य मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार सुरक्षित तरीके से अधिक सक्रिय और स्वतंत्र बनाने में मदद करना है।



घर बैठे भी मिल सकती है विशेषज्ञ मदद



कैंसर के इलाज के दौरान हर मरीज के लिए बार-बार अस्पताल या क्लिनिक जाना आसान नहीं होता। कमजोरी, थकान या कम इम्युनिटी के कारण यात्रा भी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे मरीजों के लिए टेली-रिहैबिलिटेशन एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।



वीडियो कंसल्टेशन के जरिए विशेषज्ञ मरीज की स्थिति के अनुसार घर पर किए जाने वाले व्यायाम और गतिविधियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कई बार हल्के व्यायाम के लिए घर में उपलब्ध साधारण चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मरीज को अपने घर के आराम में पुनर्वास की प्रक्रिया जारी रखने में मदद मिल सकती है।



स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए गुलाबी (पिंक) रिबन एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। लेकिन जागरूकता केवल जांच और बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

हमें उस महिला की कहानी भी सुननी चाहिए जो इलाज के बाद अपने शरीर को फिर से समझ रही है। उस महिला की भी, जो सर्जरी के बाद अपना हाथ उठाना सीख रही है।

उसकी भी, जो कीमोथेरेपी की थकान के बीच धीरे-धीरे चलना शुरू कर रही है और उसकी भी, जो लंबे इलाज के बाद पहली बार अपने बच्चे को बिना दर्द के गले लगा रही है।



कैंसर का इलाज जीवन बचाने के लिए होता है। लेकिन ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपी उस जीवन को फिर से जीने में मदद कर सकती है। कभी यह मदद एक हाथ को फिर से ऊपर उठाने में होती है। कभी कुछ कदम ज्यादा चल पाने में।, कभी सूजन और जकड़न को संभालने में और कभी केवल इतना कि महिला फिर से अपने ऊपर विश्वास कर सके।



आखिरकार, कैंसर से लड़ना पहली जीत है। अपनी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को वापस पाना अगली बड़ी जीत है। और यही गुलाबी (पिंक) अक्टूबर के संदेश को पूरे साल जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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