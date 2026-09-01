7 घंटे या 8 घंटे? आखिर कितनी नींद है आपके लिए जरूरी, जानिए पूरी डिटेल

1 of 4 कितने घंटे सोना चाहिए? - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



How Much Sleep Is Enough: नींद हमारी सेहत, दिमाग और रोजमर्रा की कार्यक्षमता के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक व्यक्ति को वास्तव में कितने घंटे सोना चाहिए? अक्सर लोग 8 घंटे की नींद को सभी के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि नींद की जरूरत उम्र, जीवनशैली और स्वास्थ्य जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।



हम सभी को ये समझना चाहिए कि बच्चों और किशोरों को आमतौर पर वयस्कों की तुलना में अधिक नींद की जरूरत होती है, वहीं अधिकांश वयस्कों के लिए नियमित रूप से 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। सिर्फ घंटों की संख्या ही नहीं, बल्कि नींद की गुणवत्ता और नियमितता भी महत्वपूर्ण है।



कम नींद से थकान, एकाग्रता में कमी और मूड पर असर पड़ सकता है, जबकि लगातार अच्छी नींद शरीर और दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। ऐसे में अपनी उम्र और दिनचर्या के अनुसार सही शेड्यूल बनाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल में।

: नींद हमारी सेहत, दिमाग और रोजमर्रा की कार्यक्षमता के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक व्यक्ति को वास्तव में कितने घंटे सोना चाहिए? अक्सर लोग 8 घंटे की नींद को सभी के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि नींद की जरूरत उम्र, जीवनशैली और स्वास्थ्य जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

2 of 4 कितने घंटे सोना चाहिए? - फोटो : AI

कितने घंटे सोना चाहिए? नवजात शिशु: लगभग 14–17 घंटे

शिशु: लगभग 12–16 घंटे,

छोटे बच्चे: लगभग 10–13 घंटे

स्कूल जाने वाले बच्चे: लगभग 9–12 घंटे

किशोर: लगभग 8–10 घंटे

वयस्क: आमतौर पर 7–9 घंटे

65 वर्ष या उससे अधिक: लगभग 7–8 घंटे



3 of 4 कम नींद लेने से क्या हो सकता है? - फोटो : AI

कम नींद लेने से क्या हो सकता है?



लगातार पर्याप्त नींद न लेने पर दिन में सुस्ती, थकान, ध्यान लगाने में परेशानी, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता पर असर तथा चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नींद पूरी न होने से व्यक्ति को सुबह उठने के बाद भी तरोताजा महसूस नहीं होता और दिनभर काम करने की ऊर्जा कम हो सकती है।



इसका असर पढ़ाई, ऑफिस के काम और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। लंबे समय तक खराब स्लीप हैबिट्स बनाए रखने से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेना बेहद जरूरी है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 अच्छी नींद के लिए क्या करें? - फोटो : AI