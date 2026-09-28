प्रोटीन रिच फूड: इन चीजों में है चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन! आज ही से कर लें अपनी डाइट में शामिल

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रिच प्रोटीन डाइट में ग्रीक योगर्ट भी शामिल है। यह एक स्वादिष्ट विकल्प है। सामान्य तौर पर 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 8–10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, हालांकि ब्रांड और प्रकार के अनुसार इसकी मात्रा बदल सकती है। इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसे नाश्ते में फल और नट्स के साथ, स्मूदी में या स्नैक के तौर पर लिया जा सकता है।पर्मेजान चीज प्रोटीन की मात्रा के लिहाज से बेहद समृद्ध डेयरी फूड है। 100 ग्राम चीज में लगभग 30–35 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप जब इसका सेवन करती हैं, तो इसके साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि, इसमें कैलोरी और वसा भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। आप इसे सलाद, पास्ता, सूप या अन्य व्यंजनों सीमित मात्रा में खा सकते हैं।अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप कॉटेज चीज भी चुन सकती हैं। 100 ग्राम कॉटेज चीज में आम तौर पर करीब 10–12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जबकि कम वसा वाले कुछ विकल्पों में पोषण संरचना अलग हो सकती है। इसे सब्जियों, फलों या साबुत अनाज के साथ खाया जा सकता है। इसे खास तौर पर नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में डाइट में शामिल करना आसान है।येलोफिन टूना प्रोटीन से भरपूर सी-फूड विकल्प है। 100 ग्राम पके हुए टूना में लगभग 25–30 ग्राम प्रोटीन मिल पाया जाता है। हालांकि आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा आपके बनाने के तरीके पर भी निर्भर करती है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। इसे सलाद, सैंडविच या मुख्य भोजन में शामिल किया जा सकता है। प्रोटीन का सही विकल्प चुनकर आप अपनी कुल डाइट, ऊर्जा जरूरतों और व्यक्तिगत पोषण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं।------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।