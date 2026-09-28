मानसून हेल्थ टिप्स: लगातार हो रही बारिश से बच्चों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा! जानें किन चीजों का रखें खास ध्यान

1 of 6 बारिश में बच्चों के लिए 5 हेल्थ रिस्क - फोटो : AI







Link Copied



Monsoon Health Tips for Children: लगातार बारिश और बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है। बारिश के दौरान जगह-जगह जलभराव, गंदा पानी, बढ़ती नमी और मच्छरों की संख्या कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, बाहर का दूषित खाना-पानी और गंदे पानी के संपर्क में आना भी संक्रमण का कारण बन सकता है।



ऐसे में माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे बच्चों की साफ-सफाई, खानपान और आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान दें। बारिश में बच्चों को किन 5 हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ सकता है और इनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।

: लगातार बारिश और बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है। बारिश के दौरान जगह-जगह जलभराव, गंदा पानी, बढ़ती नमी और मच्छरों की संख्या कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, बाहर का दूषित खाना-पानी और गंदे पानी के संपर्क में आना भी संक्रमण का कारण बन सकता है।

2 of 6 बारिश में बच्चों के लिए 5 हेल्थ रिस्क - फोटो : AI

1. डेंगू और मलेरिया का खतरा



बारिश के बाद जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल जाता है। यही वजह है कि मानसून में डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।



बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, बाल्टी और पानी की टंकियों की नियमित जांच करें। बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से मच्छररोधी उपाय अपनाएं।





3 of 6 बारिश में बच्चों के लिए 5 हेल्थ रिस्क - फोटो : AI

2. वायरल फीवर और दूसरे संक्रमण



बारिश के दौरान मौसम में लगातार बदलाव, नमी और लोगों के बीच बढ़ता संपर्क वायरल संक्रमण के फैलने में भूमिका निभा सकता है। बच्चों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना और शरीर में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।



बच्चे को पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ दें। हाथों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें और बीमार व्यक्ति के बेहद करीब संपर्क से बचाएं। अगर बुखार बहुत तेज हो, लंबे समय तक बना रहे या बच्चे की हालत बिगड़ती नजर आए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 बारिश में बच्चों के लिए 5 हेल्थ रिस्क - फोटो : AI

3. दस्त, उल्टी और पेट की बीमारी



बारिश के मौसम में दूषित पानी और संक्रमित भोजन पेट से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बच्चों में दस्त, उल्टी, पेट दर्द और भूख कम लगने जैसी समस्या हो सकती है। छोटे बच्चों में लगातार दस्त या उल्टी होने पर शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा भी हो सकता है।



बच्चों को सुरक्षित और साफ पानी पिलाएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर दें। खुले में बिकने वाले कटे फल, लंबे समय से खुले में रखा खाना और संदिग्ध पानी से बनी चीजों से बचना बेहतर है।





विज्ञापन

5 of 6 बारिश में बच्चों के लिए 5 हेल्थ रिस्क - फोटो : AI