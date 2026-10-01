दूध पीने के बाद ब्लोटिंग क्यों होती है? जानें लैक्टोज इनटॉलरेंस से क्या है कनेक्शन

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Why Bloating After Drinking Milk: अगर दूध पीने के बाद आपका पेट फूलने लगता है, गैस बनती है या पेट में भारीपन महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों को दूध या डेयरी उत्पादों के सेवन के बाद इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।



आमतौर पर लोग इसे सामान्य गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होना किसी खास वजह की ओर इशारा कर सकता है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का पाचन तंत्र अलग तरह से काम करता है और कुछ लोगों का शरीर दूध में मौजूद कुछ घटकों को आसानी से पचा नहीं पाता। ऐसे में दूध पीने के बाद पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है।



अगर आपको भी दूध पीने के बाद बार-बार ब्लोटिंग होती है, तो जानिए इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अगर दूध पीने के बाद आपका पेट फूलने लगता है, गैस बनती है या पेट में भारीपन महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोगों को दूध या डेयरी उत्पादों के सेवन के बाद इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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दूध पीने के बाद ब्लोटिंग क्यों होती है?



1. लैक्टोज इनटॉलरेंस



दूध में प्राकृतिक रूप से लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है। इसे पचाने के लिए शरीर को लैक्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। कुछ लोगों के शरीर में यह एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। ऐसी स्थिति में दूध पीने के बाद गैस, पेट फूलना, पेट में मरोड़ या दस्त जैसी समस्या हो सकती है।



2. दूध की मात्रा ज्यादा होना



कभी-कभी समस्या दूध से नहीं बल्कि एक बार में ज्यादा मात्रा में दूध पीने से भी हो सकती है। अगर आपका पाचन तंत्र दूध को आसानी से नहीं पचा पाता, तो ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर परेशानी बढ़ सकती है।



3. डेयरी उत्पादों के प्रति संवेदनशीलता



कुछ लोगों को दूध या दूसरे डेयरी उत्पादों से संवेदनशीलता हो सकती है। ऐसे मामलों में दूध के अलावा दही, चीज या अन्य डेयरी उत्पाद खाने के बाद भी पाचन संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है।



4. दूध के साथ दूसरी चीजें खाना



कई बार दूध के साथ बहुत ज्यादा मीठी, तली-भुनी या भारी चीजें लेने से भी पेट में भारीपन और ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि समस्या सिर्फ दूध की वजह से है या पूरे भोजन की वजह से।





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दूध पीने के बाद ब्लोटिंग हो तो क्या करें?

एक बार में कम मात्रा में दूध लेकर देखें

दूध पीने के बाद शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें

जरूरत पड़ने पर लैक्टोज-फ्री दूध का विकल्प डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह से लिया जा सकता है

दूध के साथ बहुत भारी भोजन करने से बचें

लगातार समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें



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