सेहत की बात: प्रोटीन के चक्कर में कहीं हार्ट और किडनी पर अतिरिक्त बोझ तो नहीं बढ़ा रहे आप? जान लीजिए खतरे

1 of 4 ज्यादा प्रोटीन भी नुकसानदायक - फोटो : Amarujala.com/AI







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प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और हार्मोन समेत कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। फिटनेस और वजन घटाने के बढ़ते ट्रेंड के बीच हाई-प्रोटीन डाइट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। लेकिन क्या ज्यादा प्रोटीन लेना हमेशा ज्यादा फायदे वाला होता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर को एक नियत मात्रा में ही प्रोटीन चाहिए होता है, जरूरत से बहुत ज्यादा सेवन लंबे समय में आपके लिए फायदे की जगह नुकसान बढ़ाने वाला हो सकता है। इससे पाचन में गड़बड़ी से लेकर किडनी और हार्ट हेल्थ तक को खतरा हो सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है, उन्हें प्रोटीन वाली चीजों के सेवन को लेकर और सावधानी बरतनी चाहिए।



आइए जानते हैं कि प्रोटीन की अधिकता के क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका किडनी की सेहत पर क्या असर होता है?

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2 of 4 प्रोटीन की अधिकता से पाचन की दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें लेने से शरीर पर कई तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। स्वस्थ शरीर आमतौर पर प्रोटीन की थोड़ी बढ़ोतरी को संभाल सकता है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा सेवन कई आम समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आप पशु आधारित डाइट या सप्लीमेंट्स के जरिए ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो ये गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।



पाचन की समस्याएं

हाई-प्रोटीन डाइट में अगर मांस, अंडे या प्रोटीन सप्लीमेंट बढ़ाने के साथ फाइबर वाले खाद्य पदार्थ कम कर दिए जाएं, तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

फाइबर की कमी कब्ज का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोगों में ज्यादा प्रोटीन पाउडर या डेयरी सप्लीमेंट लेने से गैस, पेट फूलने या दस्त जैसी परेशानी भी हो सकती है।

इसलिए प्रोटीन बढ़ाते समय डाइट में पर्याप्त फाइबर और तरल पदार्थों का लेवल ठीक रखना भी जरूरी है।

3 of 4 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

किडनी की समस्याओं का खतरा



हमारी किडनी प्रोटीन वाली चीजों के पाचन और मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती रहती है। ऐसे में हाई-प्रोटीन डाइट किडनी के काम का बोझ बढ़ा सकती है।

वैसे तो स्वस्थ लोगों में सामान्य से कुछ ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी की समस्याओं के प्रमाण नहीं है।

लेकिन जिन लोगों को पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनमें ज्यादा प्रोटीन नुकसानदायक हो सकता है।

किडनी की बीमारी वाले लोगों को हाई-प्रोटीन डाइट या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

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4 of 4 हृदय रोगों की समस्या - फोटो : Adobe Stock Images