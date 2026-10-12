हेल्थ टिप्स: ऑलिव ऑयल महंगा है तो इन तेलों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, हार्ट के लिए ये भी फायदेमंद

1 of 4 Which Cooking Oil is Good - फोटो : AI







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सेहत को ठीक रखने के लिए खान-पान को ठीक रखना बहुत जरूरी माना जाता है। हम क्या खाते हैं और किस तरह से खाते हैं इसका सेहत पर सीधा असर होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने वाले तेल को लेकर भी सावधानी बहुत जरूरी है। कई अध्ययन बताते हैं कि महीने के कुल तेल में 10% तक की कटौती करना सेहत को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हमेशा खाने के लिए ऐसे तेल का चयन करें जो हार्ट हेल्थ से लेकर मेटाबॉलिज्म सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ दे सके।



हेल्दी तेलों की बात होते ही सबसे पहले ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का नाम सामने आता है। इसे खासकर दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन भारत में ऑलिव ऑयल कई दूसरे खाना पकाने वाले तेलों की तुलना में महंगा पड़ सकता है।



ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वस्थ रहने के लिए महंगा ऑलिव ऑयल खरीदना जरूरी है? क्या इसके कोई दूसरे विकल्प भी हैं?

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2 of 4 सरसों का तेल - फोटो : Amarujala.com/AI

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और राइस ब्रान जैसे तेल भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं।असल में तेल की सेहत से जुड़ी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें किस तरह के फैट मौजूद हैं और आप कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं?



सरसों का तेल



सरसों का तेल भारतीय खानपान में लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। हालांकि, इसकी फैटी एसिड संरचना ब्रांड और किस्म के अनुसार बदल सकती है। संतृप्त फैट की जगह असंतृप्त फैट वाली चीजों को रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार पाया गया है। सरसों के तेल में मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैट होता है जो सेहत को लाभ दे सकता है।

3 of 4 तेल से सेहत को लाभ - फोटो : freepik.com

मूंगफली और सूरजमुखी का तेल



मूंगफली के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट की अच्छी मात्रा हो सकती है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है।

इसी तरह सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक एसिड नाम का ओमेगा-6 फैटी एसिड हो सकता है। जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।

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4 of 4 हेल्दी ऑयल का करिए चयन - फोटो : Amarujala.com/Ai