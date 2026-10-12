सेहत की बात: क्या रोज ग्रीन-टी पीने से कंट्रोल होता है ब्लड शुगर? डायबिटीज के मरीज हैं तो जान लीजिए

1 of 4 ग्रीन टी के फायदे - फोटो : Freepik.com







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डायबिटीज एक गंभीर समस्या है जिसमें ब्लड शुगर असामान्य रूप से हाई रहता है। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल समय के साथ हार्ट, किडनी और लिवर सहित कई दूसरे अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। यही कारण है स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी मरीजों को खानपान और रोजमर्रा की आदतों पर खास ध्यान देना पड़ता है।



डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए कई लोग ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी में कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसे सूजन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी प्रक्रियाओं में फायदेमंद पाया गया है। तो क्या डायबिटीज के सभी मरीजों को ग्रीन टी पीना शुरू कर देना चाहिए, क्या वास्तव में इससे लाभ होता है?

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2 of 4 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

ग्रीन-टी से ब्लड शुगर होता है कंट्रोल?



ग्रीन-टी कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनती है। कम प्रोसेसिंग के कारण इसमें प्राकृतिक पॉलीफेनॉल मौजूद रहते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि ग्रीन-टी में कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे शरीर को कई तरह से लाभ हो सकते हैं।

इसमें मौजूद कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में भूमिका निभाता है।

कुछ शोध में ग्रीन टी के घटकों का इंसुलिन संवेदनशीलता पर लाभ देखा गया है।

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अध्ययनों में क्या पता चला?



कुछ अध्ययनों के अनुसार, जो लोग प्रतिदिन दो से तीन कप ग्रीन टी पीते हैं, उनमें टाइप-2 डायबिटीज विकसित होने का जोखिम 19% तक कम हो सकता है। इस पेय पदार्थ के नियमित सेवन से उपवास के दौरान रक्त शर्करा का स्तर कम होता है जिससे डायबिटीज के कारण होने वाली अन्य समस्याओं जैसे आंखों की दिक्कत, हार्ट की समस्या और तंत्रिकाओं की दिक्कतों से बचा जा सकता है।

डायबिटीज कंट्रोल करने में वजन को नियंत्रित रखने की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रीन-टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वेट लॉस करने में भी आपके लिए सहायक है।

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4 of 4 दिल की सेहत के लिए फायदे - फोटो : Adobe Stock Photo