1 of 4 हड्डियों की समस्याएं, आर्थराइटिस - फोटो : Amarujala.com/AI







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लाइफस्टाइल और खान-पान की गड़बड़ी ने पूरी सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा बीपी-शुगर जैसी जो बीमारियां पहले अक्सर बुजुर्गों को हुआ करती थीं, वह अब कम उम्र वालों को भी अपना शिकार बनाती जा रही हैं। दिनचर्या की गड़बड़ी का हमारी हड्डियों पर भी असर देखा जा रहा है। कम उम्र में ही लोग गठिया जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं जिसका असर उनकी कार्यक्षमता और रोजमर्रा का जिंदगी पर पड़ सकता है।



जोड़ों-हड्डियों में दर्द-जकड़न जैसी समस्याओं की बात होने पर अक्सर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे नाम सुनने को मिलते हैं। क्या ये तीनों एक ही समस्या हैं, अगर एक ही हैं तो इनके नाम अलग-अलग क्यों हैं? अगर ये तीनों अलग हैं, तो इनमें क्या अंतर है?



अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 घुटनों में दर्द और जकड़न - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये तीनों अलग-अलग समस्याएं हैं।

आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक व्यापक शब्द है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस का एक प्रकार है, जिसमें जोड़ों के कार्टिलेज यानी हड्डियों के सिरों को ढकने वाला मुलायम ऊतक धीरे-धीरे खराब होने लगता है।

वहीं ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वे कमजोर होकर आसानी से टूट सकती हैं।

पहले आर्थराइटिस के बारे में जान लीजिए



आर्थराइटिस (गठिया) किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। ये जोड़ों की सूजन या बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य शब्द है जिसमें 100 से अधिक प्रकार की स्थितियां शामिल हैं।

गठिया की समस्या के कारण जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और उन्हें हिलाने-डुलाने में परेशानी हो सकती है। अलग-अलग प्रकार के आर्थराइटिस के कारण भी अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर उम्र बढ़ने, आनुवंशिक कारणों और जीवनशैली से जुड़ी गड़बड़ियों की वजह से ये दिक्कतें होती हैं।

3 of 4 हड्डियों की बीमारी - फोटो : Freepik.com

ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में समझिए



ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस का सबसे आम प्रकार है। इसमें जोड़ों की कार्टिलेज और आसपास के ऊतकों में धीरे-धीरे बदलाव होने लगता है। यह समस्या घुटनों, कूल्हों, हाथों और रीढ़ में ज्यादा देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के सिरों को सुरक्षित रखने वाला कार्टिलेज समय के साथ घिस जाता है। कार्टिलेज के घिसने से हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिससे दर्द और जकड़न होती है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण चलने पर दर्द, घुटनों में सूजन और जोड़ों को हिलाने-डुलाने में भी परेशानी हो सकती है।

यह केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं है। जोड़ों में पुरानी चोट के कारण युवाओं को भी यह समस्या हो सकती है।

अच्छी बात ये है कि नियमित रूप से हल्के स्तर के व्यायाम, वजन कम करना और डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेना आपकी दिक्कतों को कम करने में मददगार हो सकता है।

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4 of 4 हड्डियों की कमजोरी - फोटो : Adobe Stock