हेल्थ की बात: शरीर में क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? क्यों माना जाता है इसे अच्छी सेहत का राज

1 of 4 एंटीऑक्सीडेंट्स - फोटो : Amarujala.com/AI







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सेहत को ठीक रखने की बात आते ही स्वास्थ्य विशेषज्ञ सबसे पहले डाइट में सुधार करने की सलाह देते हैं। हमें भोजन के माध्यम से रोजाना प्रोटीन, विटामिन्स और कई प्रकार को पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यही कारण है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कम उम्र से ही आहार में सुधार करना जरूरी है।



स्किन को हेल्दी रखना हो, इम्युनिटी मजबूत करना हो या फिर क्रॉनिक बीमारियों से बचाव की बात हो आजकल लोगों के बीच एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत चर्चा है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स शरीर की सामान्य गतिविधियों के दौरान बनते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है।



अध्ययनों में पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स इन जोखिमों को कम करने में मददगार हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि हमें रोजमर्रा के खान-पान से आसानी से एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है। क्या आपकी डाइट में इसकी मात्रा है?

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2 of 4 शरीर के लिए जरूरी हैं एंटीऑक्सीडेंट्स - फोटो : Adobe Stock Images

पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में समझ लीजिए



एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मददगार माने जाते हैं।

फ्री रेडिकल्स अस्थिर अणु होते हैं, जो शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं और बाहरी कारकों के कारण बन सकते हैं।

जब फ्री रेडिकल्स और उन्हें नियंत्रित करने वाले एंटीऑक्सीडेंट के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है जिससे कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है।

शरीर खुद भी एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। इसके अलावा, भोजन से भी हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स को अध्ययनों में कई प्रकार की क्रॉनिक बीमारियों का खतरा कम करने में भी फायदेमंद पाया गया है।

3 of 4 एंटीऑक्सीडेंट्स से होती है इम्युनिटी बूस्ट - फोटो : Adobe Stock

शरीर में एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं?



एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। त्वचा को हेल्दी रखने से लेकर इम्युनिटी को मजबूत करने तक में एंटीऑक्सीडेंट्स को फायदेमंद माना जाता है।



विटामिन-सी कोलेजन प्रोटीन बनाता है जो स्किन के लिए जरूरी है। इसी तरह विटामिन-ई भी कोशिकाओं की झिल्ली को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में भूमिका निभाता है। अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व शरीर में कई जैविक प्रक्रियाओं में मदद करते हैं।





डाइट से कैसे प्राप्त करें एंटीऑक्सीडेंट?



हमें रोजाना के खान-पान से आसानी से एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त हो सकता है।

आंवला-अमरूद, संतरा, जामुन जैसे फलों से विटामिन-सी मिलता है। विटामिन-सी को प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है।

गाजर-टमाटर, पालक और दूसरी रंग-बिरंगी सब्जियों में अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं।

बादाम, सूरजमुखी के बीज और दूसरे मेवों में विटामिन-ई होता है, जिसे विशेषज्ञ प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं।

ग्रीन टी और कुछ अन्य चाय में पॉलीफेनॉल होते हैं, जिन्हें भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला पाया गया है।

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4 of 4 हार्ट हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स - फोटो : Freepik.com