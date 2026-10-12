वर्ल्ड आर्थराइटिस डे: बिना लक्षणों के बढ़ती है ऑस्टियोपेनिया की समस्या, हड्डियों को कर देती है खोखला

1 of 5 हड्डियों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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जोड़ों में दर्द और कमजोरी की बात आते ही सबसे पहले आर्थराइटिस का ख्याल आता है। अर्थराइटिस या गठिया हड्डियों और जोड़ों में होने वाली सूजन या इसके डैमेज होने की स्थिति है। इसमें जोड़ों को आपस में रगड़ खाने से बचाने वाली सुरक्षात्मक परत यानी कार्टिलेज घिस जाती है, जिसके कारण चलते समय दर्द होता है।



आर्थराइटिस को कुछ समय पहले तक उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दिक्कत माना जाता था, हालांकि अब कम उम्र वाले भी इसका शिकार हो रहे हैं। हम सभी आर्थराइटिस की तो खूब चर्चा करते हैं, पर क्या आप हड्डियों में कमजोरी की मुख्य वजह ऑस्टियोपेनिया के बारे में जानते हैं?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऑस्टियोपेनिया को लेकर सावधानी बरतने और समय-समय पर इसकी जांच कराते रहने की सलाह देते हैं। आइए जान लेते हैं कि ऑस्टियोपेनिया को लेकर ध्यान देते रहना क्यों जरूरी है?

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2 of 5 कमजोर तो नहीं हो रही हैं हड्डियां? - फोटो : Freepik.com

आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। गठिया और अन्य रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्तूबर को ये खास दिन मनाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हड्डियों की सेहत को ठीक रखने के लिए ऑस्टियोपेनिया के बारे में जानकारी होना सभी के लिए जरूरी है।

ऑस्टियोपेनिया असल में हड्डियों से जुड़ी ऐसी स्थिति है, जिसमें उनकी मजबूती धीरे-धीरे कम होने लगती है। खास बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते।

आप रोजमर्रा के काम करते रहते हैं, लेकिन हड्डियां अंदर ही अंदर पहले के मुकाबले कमजोर हो चुकी होती हैं।

अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है।

उम्र बढ़ने के साथ इसका जोखिम बढ़ता है। खानपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी इसका खतरा बढ़ाने वाली हो सकती हैं।

3 of 5 गठिया की दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस को एक ही न समझें



हड्डियों में मौजूद खनिज पदार्थों, खासकर कैल्शियम की मात्रा और हड्डियों का घनत्व कम होने को ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हड्डियों की मजबूती पहले के मुकाबले कम होने को ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है।

ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस दो अलग-अलग स्थितियां हैं, इसमें मुख्य अंतर हड्डियों के कमजोर होने की गंभीरता का है।

ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, ऑस्टियोपेनिया होने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही।

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4 of 5 हड्डियों की बीमारी - फोटो : Freepik.com

ऑस्टियोपेनिया के कारण क्या हैं?



कई कारणों से ऑस्टियोपेनिया की समस्या हो सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, उम्र बढ़ने के साथ-साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इसी तरह महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने से भी हड्डियों की कमजोरी बढ़ जाती है।

इसके अलावा, डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, शारीरिक गतिविधि न करना और धूम्रपान जैसी आदतें भी इसका जोखिम बढ़ा सकती हैं।

अगर आपके परिवार में पहले से किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत रही है या आप लंबे समय तक स्टेरॉयड जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं तो इसके कारण भी हड्डियों की कमजोरी का खतरा हो सकता है।

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5 of 5 हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या उपाय करें - फोटो : AmarUjala.com/AI